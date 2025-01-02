Немецкая точность: Украина получила 420 дальнобойных винтовок HLR 338 от Германии, детали (видео)
Официально винтовка Haenel HLR 338 была представлена в 2023 году. Бундесвер уже успел принять ее на вооружение. Оружие предназначено для высокоточного поражения целей на дальней дистанции.
В новом пакете военной помощи от Германии Украина получила 420 высокоточных снайперских винтовок HLR 338. Об этом сообщается на веб-странице сайта федерального правительства Германии, посвященного помощи Украине.
В публикации от 23 декабря также сообщалось о 314 тысячах патронов к этим винтовкам. Поставки военного оборудования осуществляются двумя способами — за счет финансирования федерального правительства для наращивания оборонных возможностей, еще один способ — из федеральных запасов вооруженных сил страны.
До сих пор и на будущие годы Германия оказала военную помощь Украине в размере 28 млрд евро.
Официальный портал производителя характеризует Haenel HLR 338 как новую винтовку, сочетающую прекрасные дальнобойные качества с модульной концепцией и значительным уменьшением веса по сравнению с RS от CG Haenel.
Официально эта винтовка была представлена в 2023 году. Бундесвер уже успел принять ее на вооружение. Оружие предназначено для высокоточного поражения целей на дальней дистанции. В этой серии также есть винтовки HLR 308 Basic калибра .308 Win и калибра 6.5 Creedmoor.Важно
У этой винтовки регулируемый двухступенчатый спусковой крючок с силой нажатия от 10 до 20 Н (эквивалент примерно 1,0-2,0 кг). Силу нажатия крючка спуска можно регулировать. 3-ступенчатый предохранитель бойка делает невозможным случайный выстрел.
Характеристики снайперсокй винтовки HLR 338
- вес 7,5 кг;
- длина ствола — 600 мм;
- диаметр – 22 мм;
- общая длина – 1275 мм;
- магазин — 10 патронов;
HLR Basic имеет управляемую длину приклада с регулируемой подставкой для щеки, что создает идеальные эргономичные условия для безопасной эксплуатации. Винтовка совместима с примерами класса AR-15. HLR Basic доступен в калибрах:
- .308 Win. (длина ствола 600 мм, твист 12 дюймов);
- 6.5 Creedmoor (длина ствола 600 мм, твист 8 дюймов);
- .338 Lapua Magnum (длина ствола 690 мм, твист 10 дюймов).
HLR Pro в свою очередь оснащена складным прикладом RS8/9, который можно быстро и легко отрегулировать по высоте и длине без инструментов.
Калибр HLR Pro включает:
- .308 Win. (длина ствола 600 мм, твист 12 дюймов);
- .338 Lapua Magnum (длина ствола 690 мм, твист 10 дюймов).
Basic и Pro также предлагаются в качестве ведущих компактных версий .308 Win. калибра с коротким стволом 510 мм и твистом 12 дюймов.
Если говорить о патронах — то это .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм или 8,58×70 мм). Патрон центрального боя с гильзой бутылочной формы, без выступа за края, разработанный для военных снайперов для эффективной стрельбы на дальнее расстояние. Войны в Афганистане и Ираке на практике доказали его эффективность и способствовали существенному распространению.
Напомним, что 2 января в селе Ивановское Курской области раздались взрывы — удар по 810-й бригаде морпехов.
Также сообщалось о новых системах вооружения, которые ожидаются в 2025 году.