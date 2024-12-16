Снайперский рекорд: разведчик "Лектор" уничтожил оккупанта на расстоянии 2069 метров

В отличие от британского снайпера Крейга Харрисона, который в 2009 году установил мировой рекорд с дистанции 2475 метров в условиях безветренной погоды, "Лектор" стрелял в совершенно других реалиях.

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Украинский снайпер с позывным "Лектор" поразил российского оккупанта пулей калибра .338LM на расстоянии 2069 метров. О выстреле, который войдет в историю не только украинской военной разведки, но и снайперского искусства в целом сообщили в ГУР МО Украины.

Британский снайпер Крейг Харрисон в ноябре 2009 года во время войны в Афганистане успешно поразил двух талибов на расстоянии 2475 метров, а также повредил их пулемет. В ГУР отметили, что он стрелял лежа и находился на существенно более высокой позиции, чем его цели. Кроме того, его точности способствовала безветренная погода и четкая видимость. Впрочем, перед тем, как попасть, британскому снайперу пришлось сделать девять пристрелочных.

Зато "Лектор" стрелял в совершенно других реалиях. Снайпер ГУР действовал в суровых условиях декабрьского холода, находясь в окопе почти на одном уровне рельефа с целью. Выстрел был сделан в движущуюся мишень, которая находилась среди деревьев. Точного результата удалось достичь с первой попытки.

"В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений", — пояснил снайпер.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов высоко оценил мастерство спецназовца, назвав его работу искусной и такой, что точно войдет в историю борьбы Украины.

"Попасть в движущуюся цель на таком расстоянии — огромное достижение; свидетельство высокого профессионализма и концентрации, чем славятся снайперы украинской военной разведки", — сказал Буданов.

До войны "Лектор" работал егерем, а на фронт ушел вместе с сыном. Свою службу он начал в разведке ТРО, а с февраля 2023 года воюет в элитном подразделении активных действий ГУР МО Украины. Он прошел ряд специализированных военных учений.

Всего за время полномасштабного вторжения РФ "Лектор" уничтожил более 30 вражеских целей, каждый раз тщательно выбирая оружие под конкретную задачу. Для выстрела на 2069 метров он использовал винтовку Sako M10.

Винтовка Sako M10

"Но если бы встал выбор: выбрать одну винтовку и один патрон — взял бы Саԁех Kraken и калибр .338LM", — добавил снайпер.

Напомним, украинский снайпер с позывным "Призрак" рассказал, что ликвидировал 147 российских солдат выстрелами с расстояния до 1,5 км.