Снайпер ВСУ с позывным "Призрак" рассказал, как ликвидировал 147 военных РФ с 1,5 км

По словам украинского защитника, его команда совершила одно из самых дальних убийств снайпером в истории. Подтвержденное расстояние в три раза выше высоты самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифы.

Украинский снайпер с позывным "Призрак" рассказал, что ликвидировал 147 российских солдат выстрелами с расстояния до 1,5 км. Об этом пишет The Daily Mail.

Неназванный военный и командир "Призраков Бахмута" рассказал, что вместе со своим элитным подразделением он превзошел ошеломляющую цифру в 1200 целей за 17 месяцев.

В беседе с журналистами "Призрак" сказал, что "убийство вражеского солдата — это как обычная работа". Он целится и пытается убедиться, что находится вне зоны досягаемости, что его нельзя обнаружить.

"Самая чистая работа — прикончить его одним точным выстрелом. После этого у меня нет никаких сомнений: если я не убью россиян, они убьют меня", — сказал он.

Убийства, совершенные отрядом, фиксируются электронным способом с помощью прицелов винтовок. Отряд остается на своих позициях в течение трех-пяти часов после этого, чтобы убедиться, что их цель уничтожена.

"Бахмутские призраки" состоят из примерно 20 опытных снайперов и в настоящее время дислоцируются на передовой Покровска. Все они профессиональные солдаты и сражались за свою страну в некоторых из самых важных сражениях с начала войны в феврале 2022 года.

Отряд дислоцировался в Буче, Ирпене, районе Мариуполя, Сумах, Харькове.

Элитному отряду потребовалось 10 месяцев обучения, прежде чем их развернули в Бахмуте. "Призрак" скрывает свое лицо, чтобы уберечь свою 13-летнюю дочь Владиславу, поскольку, по его словам, "россияне могут искать ее и причинить ей вред", в отместку.

"Секрет хорошего снайпера — терпение. Много стрелять бесполезно, на самом деле, это может быть очень опасно", — объяснил он.

"Призрак" сразил российского солдата с впечатляющего расстояния в 1,5 км — его личный рекорд, хотя большинство его выстрелов были сделаны на расстоянии от 300 до 500 метров. Он также утверждает, что его команда совершила одно из самых дальних убийств снайпером в истории, с подтвержденной целью, в три раза выше высоты самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.

Командир объяснил, что на заданиях отряды обычно отправляются в патрулях по восемь человек: два снайпера, два офицера связи и операторов дронов, трех автоматчиков для прикрытия и одного, который отвечает за быструю эвакуацию.

В течение 48-часовых миссий они несут на спинах сумки весом 30 кг, которые могут стать еще тяжелее зимой из-за отопительного оборудования.

"Мы оставляем джипы в пяти-шести километрах от зоны операции и маршируем молча, рассредоточившись, часто выходя далеко за пределы российских линий фронта", — сказал он.

Он сообщил, что такие группы забрасываются в "горячие точки" в качестве авангарда контрнаступательных действий Украины.

Снайперам подразделения часто приходится ждать на одной позиции до 16 часов в день, и они должны быть очень хорошо замаскированы.

Но основное оружие — американская Barrett M107A1, хотя также используется Barrett MRAD, а также некоторые украинские винтовки, включая UAR-10 и Snipex Alligator.

Напомним, что координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, в чем сложности перехвата ракет с кассетным зарядом.

Также сообщалось, что украинский воин "на характере" отбил штурм группы ВС РФ.