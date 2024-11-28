Один против шести: украинский воин "на характере" отбил штурм группы ВС РФ (видео)

Группа российских штурмовиков была ошеломлена мужеством украинского бойца, который в одиночку и без должной экипировки пошел крушить подобравшегося к блиндажу врага.

Боец батальона К-2 54-й механизированной бригады ВСУ Вадим проявил исключительное мужество, в одиночку противостоя штурмовой группе российских военных на Северском направлении. Когда враг ворвался в траншеи украинских позиций, Вадим, без экипировки, вступил в ближний бой с шестью оккупантами. Видео боестолкновения опубликовано 27 ноября в Telegram-канале подразделения.

Видео боестолкновения на Северском направлении (кадры 18+)

"Отвага наших пехотинцев не знает границ. Быстро среагировав, воин батальона К-2 Вадим, поднялся по боевой, когда не было времени даже на то, чтобы надеть броник и каску. Он пошел самостоятельно крушить группу из шести россиян, которая подступала к его блиндажу", — говорится в комментарии под видео.

По словам ведущих канала, оккупанты были ошеломлены мужеством украинского бойца и попытались отступить, однако это удалось не всем, так как группу поджидали украинские операторы БПЛА. Беспилотники забросали гранатами российских штурмовиков, которые хотели отойти на свои позиции по открытой местности.

Однако геройский подвиг Вадима, благодаря которому удалось удержать позиции, стал его последним боем: спустя время он погиб в бою.

"Честь и вечная слава его храбрости", — добавили в К-2.

Как рассказали обозреватели "Милитарного" батальон К-2 удерживает позиции на Северском направлении уже более года, сдерживая российские войска на подходах к городу Северску. Это направление остается приоритетным для оккупантов, которые регулярно проводят массированные наступления.

Несмотря на это бойцы ВСУ активно используют минирование полей, вынуждая противника искать обходные пути, что делает его уязвимым для атак. А комбинация ближнего боя, применения артиллерии и дронов позволяет минимизировать потери среди украинской пехоты.

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Ранее бойцы украинской Нацгвардии рассказали о том, как группа из восьми человек в течение трех недель вела ожесточенную оборону, несмотря на полное окружение. На протяжении 67 суток оборону опорного пункта возле села Спорное под Северском вела группа батальона "Свобода".