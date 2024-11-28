Не считать километры, а защищать Великую Новоселку: что важно понимать по текущей ситуации на фронте
Военный корреспондент Богдан Мирошников призывает не считать, а сколько же километров осталось до Днепропетровской области. Враг уже стоял на этих границах — и потерял позиции, поэтому главное — не этот километраж, а оборона жизненно важных населенных пунктов.
Давайте не считать, а сколько же километров осталось до Днепровской области.
Напомню, что в 2022 году на том же участке, с которого считают и сейчас (великоновоселковское направление), уже было 3,5-4 км до границ области.
А на юге — до конца июня 2022 года враг вообще тусовался почти на берегу Зеленодольского водохранилища. Это уже территориально была Днепровская область. Несколько сотен метров, но все же. Кому нужны формальности — вот, у вас они есть.
И так продолжалось, пока не освободили Потемкино, из которого враг и пытался продвинуться к Криворожской ТЭС.
Поэтому кто любит считать расстояние, давайте немножко припомним, что это уже было.
И то, что надо понимать общую ситуацию. А не экзальтировать на фразу "Враг в __ км (подставить необходимое) от границ Днепровской области".
На данный момент врагу нужен фланг Великой Новоселки и сам город, а не сухой факт выхода на границы областей на том участке. И там, в направлении Великой Новоселки ситуация резко ухудшается. И это большая проблема, которая может привести к печальным последствиям.Важно
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По собственным ощущениям, вражеское наступление сейчас находится на пике.
Поэтому будут еще плохие новости, будут в дальнейшем потери населенных пунктов, будет уныние.
Наше главное достижение за 2024 год — это перенос боевых действий на территорию врага, а также то, что сейчас не продолжаются бои за Славянск-Краматорск-Изюм.
И если с этой позиции рассматривать происходящее — то понимаешь, что мы выжимаем максимум из имеющихся ресурсов и можем существенно влиять на планы врага.
Не надо отчаиваться в собственном войске!
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