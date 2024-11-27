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Мнения Российско-украинская война

Где мины, где укрепления? Почему не идет подготовка к обороне Днепровской области, до которой — всего 7 километров

Военнослужащий Станислав Бунятов напоминает: до административной границы Днепровской области осталось 7 километров. Между тем, критически важные направления не подготовлены к обороне, хотя на это было более года затишья.

Станислав Бунятов
Станислав Бунятов
Украинский военнослужащий
eye 163
окоп, солдат, ВСУ
Без качественных укреплений нормальной обороны не получится

До административной границы Днепровской области осталось 7 километров.

Больше года затишья, тем не менее, направление Великой Новоселки не подготовили к обороне.

Кроме того, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же, как и на Очеретино.

Видя, как сыпется "передок", не минировать передний край и не строить качественные укрепления — чистой воды кретинизм.

Если укрепления где-то и строят, то гражданские подрядчики, которые копают необустроенные траншеи по заказному километражу — там, где легче, а не там, где надо...

Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Великой Новоселкой и других ключевых городах, если там копать трудно, можно же ввалить посреди поля, за 100 километров от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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