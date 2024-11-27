До административной границы Днепровской области осталось 7 километров.

Больше года затишья, тем не менее, направление Великой Новоселки не подготовили к обороне.

Кроме того, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же, как и на Очеретино.

Видя, как сыпется "передок", не минировать передний край и не строить качественные укрепления — чистой воды кретинизм.

Если укрепления где-то и строят, то гражданские подрядчики, которые копают необустроенные траншеи по заказному километражу — там, где легче, а не там, где надо...

Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Великой Новоселкой и других ключевых городах, если там копать трудно, можно же ввалить посреди поля, за 100 километров от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся".

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