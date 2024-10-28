Создайте условия — потом осуждайте: почему люди остаются жить в оккупации
Военнослужащий Станислав Бунятов защищает украинцев, которые решили жить на оккупированных территориях. Нельзя их осуждать за то, что они хотят жить дома, особенно если никаких условий для переезда власть не создала, считает он.
Относительно расстрелянных — не разделяю мнение большинства великопатриотических комментаторов, которые говорят, что это все были ждуны.
Да, я не отрицаю факт присутствия данного контингента на территории, подконтрольной РФ, но более 50% людей оказались в такой ситуации именно из-за нашей власти и их "обеспокоенности судьбой этих людей".
Пенсионеры, которых я встречал в зоне БД, говорили вещи, с которыми я был полностью согласен:
- куда я поеду?
- за что буду жить?
- кому я там нужен?
- я уже там была, пришлось вернуться, потому что не в состоянии снять себе даже комнату в коммуналке.
Давайте будем откровенны.
Люди, которым за 65+, уже не видят будущего нигде, кроме своего дома, потому что всю жизнь они работали ради 4 собственных стен. Нельзя их осуждать за то, что они хотят жить дома, особенно если никаких условий для переезда нет.
Если бы наша власть действительно создала условия для этих людей и показала пример жизни в новых условиях, то большинство бы согласилось переехать и дожить свою старость за пределами ЛБС.
Это я не говорю насчет отношения к переселенцам и вопроса о прописке при аренде квартир.
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