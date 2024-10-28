Создайте условия — потом осуждайте: почему люди остаются жить в оккупации

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Относительно расстрелянных — не разделяю мнение большинства великопатриотических комментаторов, которые говорят, что это все были ждуны.

Да, я не отрицаю факт присутствия данного контингента на территории, подконтрольной РФ, но более 50% людей оказались в такой ситуации именно из-за нашей власти и их "обеспокоенности судьбой этих людей".

Пенсионеры, которых я встречал в зоне БД, говорили вещи, с которыми я был полностью согласен:

куда я поеду?

за что буду жить?

кому я там нужен?

я уже там была, пришлось вернуться, потому что не в состоянии снять себе даже комнату в коммуналке.

Давайте будем откровенны.

Люди, которым за 65+, уже не видят будущего нигде, кроме своего дома, потому что всю жизнь они работали ради 4 собственных стен. Нельзя их осуждать за то, что они хотят жить дома, особенно если никаких условий для переезда нет.

Если бы наша власть действительно создала условия для этих людей и показала пример жизни в новых условиях, то большинство бы согласилось переехать и дожить свою старость за пределами ЛБС.

Это я не говорю насчет отношения к переселенцам и вопроса о прописке при аренде квартир.

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