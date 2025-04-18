Как ТикТок вредит Украине: российская пропаганда, полная депрессия, хейт ВСУ

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На период войны, блокировка ТикТок — это лечение информационного пространства Украины.

ТикТок — соцсеть №1, где распространяется российская пропаганда, набирают популярность песни и фильмы, которые впоследствии вирусно распространяются на других платформах и приносят прибыль россиянам, в том числе от украинцев.

Вспомните все российские песни в ТОП-100 Apple Music и "Слово пи...юна"

ТикТок дает возможность стать популярным и набрать просмотры даже деграданту, у которого развитие в 30 лет на уровне 8 класса. В большинстве имею в виду тупых пропагандистов и предателей, которые заражают своим маразмом легкомысленных пользователей.

ТикТок — место, где кишат боты, которые заваливают буквально каждое видео негативными комментариями.

У обычного пользователя после прочтения таких комментариев складывается впечатление, что все пропало, люди — гниды, все продали, все пропили, западенцы — пи...расы, восточники — тоже пи...расы, потому что виноваты в войне, Зеля — наркоман и тд.

ТикТок — место дискредитации Вооруженных Сил, что почти всегда является делом рук россиян. Особенно популярными стали провокационные видео, сгенерированные искусственным интеллектом, где уже реальные украинцы откровенно желают смерти несуществующим военным и приравнивают к ним всех остальных.

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