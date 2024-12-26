Фронт — не наказание: почему угрожать отправкой на передовую — неуважение к героям

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Еще в 2019 году я боялся идти в ООС, страшно было погибнуть, или остаться покалеченным, однако в 2022 все изменилось. Неизвестность и страх погибнуть спрятались за страхом потерять свой родной дом и близких, которые остались в оккупации.

Наше общество приняло за норму угрожать всяким долбо...бам отправкой на фронт и жалеть обездоленных, которых туда отправили.

Кто тогда на этой войне добровольцы? — "Я тебя туда не посылал"?

Слыша от высокопоставленных чиновников о том, что кого-то отправят на фронт в наказание за его преступление или проступок, складывается впечатление, что я и мои пацаны сами себя наказали, но пока не поняли, за что.

По моему мнению, наказание должны быть исключительно в виде исправительных работ вблизи ЛБС.

Копать вручную окопы, в густо насаженных лесополосах, для нашей пехоты — лучшее и самое полезное наказание.

Только присутствие страха и осознание того, как чувствуют себя ребята на 0, даст идиотам какое-то понимание реальности и распространит его в социум.

Угрожать кому-то "смертной казнью", в то время, когда в идентичных условиях гибнут герои — идиотизм, неуважение к военным и дискредитация Вооруженных сил Украины.

Кроме того, из-за такого контингента гибнут и нормальные военные.

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