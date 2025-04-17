"Просто дикая манипуляция": нардеп раскритиковал новый ролик Минобороны о "Контракте 18-24"

Народный депутат Юрий Камельчук резко прокомментировал новый рекламный видеоролик Министерства обороны Украины "Контракту 18-24", который появился в сети 16 апреля. Он считает, что этим роликом ведомство как бы приравнивает украинцев 18-24 лет к "уровню 9-летнего тиктокера", и подчеркнул, что деньги военным по контракту дадут в случае, если они "доживут до конца" его действия.

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Об этом нардеп рассказал во время интервью для YouTube-канала проекта "Суперпозиция", обнародованного 16 апреля.

Новый мотивационный ролик Камельчук назвал "прямым обманом" и "дикой манипуляцией", отметив, что его создатели воспользовались NLP-методом "мотивация наоборот".

"Фактически этим роликом украинцам 18-24 хотят показать, что они на уровне 9-летнего тиктокера. Это противно", — отметил он.

В этой рекламе контракта, как подчеркнул нардеп, есть определенный обман украинцев, поскольку вся сумма, которую гарантирует военнослужащим "Контракт 18-24", не предоставляется им сразу, а частями. Однако и здесь Камельчук нашел один нюанс.

"Здесь есть обман прямой: 2 миллиона гривен никогда не дадутся сразу, они выдаются частями. Извините за прямую вещь — если доживешь до конца контракта. Это вообще просто дикая манипуляция", — сказал он.

Также Камельчук рассказал о собственном видении того, каким бы должен быть мотивационный ролик для того, чтобы привлекать молодежь к службе по "Контракту 18-24". По его мнению, современная молодежь ориентируется на совсем другие вещи: она смотрит на примеры людей, на которых хочет быть похожей, а также на то, куда хочет попасть.

"В таком возрасте ориентироваться на то, что тебя через глупые сравнения будут мотивировать уйти, чтобы отдельно жить от родителей и иметь какие-то мифические средства, которые выплачиваются частями", — подчеркнул нардеп.

Отметим, что в самом видеоролике девушка рассказывает обо всех преимуществах службы по этому контракту. Однако делает это в своеобразной манере — ироничной форме.

"Почему тебе ни в коем случае не нужен "Контракт 18-24"?", — спрашивает она в начале видео, а потом рассказывает об ипотеке, выплатах для военных и 90 днях на подготовку.

Видеоролик сопровождается известными мемами.

Ранее в ОП рассказали о том, сколько людей подали заявки по "Контракту 18-24". Об этом стало известно 13 апреля.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко 1 апреля рассказал, кому еще обещают выплаты за военную службу.