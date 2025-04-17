"Просто дика маніпуляція": нардеп розкритикував новий ролик Міноборони про "Контракт 18-24"

Народний депутат Юрій Камельчук різко прокоментував новий рекламний відеоролик Міністерства оборони України "Контракту 18-24", який з'явився у мережі 16 квітня. Він вважає, що цим роликом відомство наче прирівнює українців 18-24 років до "рівня 9-річного тіктокера", і підкреслив, що гроші військовим за контрактом дадуть у випадку, якщо вони "доживуть до кінця" його дії.

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Про це нардеп розповів під час інтерв'ю для YouTube-каналу проєкту "Суперпозиція", оприлюдненого 16 квітня.

Новий мотиваційний ролик Камельчук назвав "прямим обманом" та "дикою маніпуляцією", зазначивши, що його творці скористалися NLP-методом "мотивація навпаки".

"Фактично цим роликом українцям 18-24 хочуть показати, що вони на рівні 9-річного тіктокера. Це гидко", — зазначив він.

У цій рекламі контракту, як підкреслив нардеп, є певний обман українців, оскільки вся сума, яку гарантує військовослужбовцям "Контракт 18-24", не надається їм одразу, а частинами. Однак і тут Камельчук знайшов один нюанс.

"Тут є обман прямий: 2 мільйони гривень ніколи не дадуться відразу, вони видаються частинами. Вибачте за пряму річ – якщо доживеш до кінця контракту. Це взагалі просто дика маніпуляція", — сказав він.

Також Камельчук розповів про власне бачення того, яким би мав бути мотиваційний ролик для того, аби залучати молодь до служби за "Контрактом 18-24". На його думку, сучасна молодь орієнтується на зовсім інші речі: вона дивиться на приклади людей, на яких хоче бути схожою, а також на те, куди хоче потрапити.

"В такому віці орієнтуватися на те, що тебе через дурацькі порівняння мотивуватимуть піти, щоб окремо жити від батьків і мати якісь міфічні кошти, які виплачуються частинами", — підкреслив нардеп.

Зазначимо, що у самому відеоролику дівчина розповідає про всі переваги служби за цим контрактом. Однак робить це у своєрідній манері — іронічній формі.

"Чому тобі у жодному разі не потрібен "Контракт 18-24"?", — запитує вона на початку відео, а потім розповідає про іпотеку, виплати для військових та 90 днів на підготовку.

Відеоролик супроводжується відомими мемами.

Раніше в ОП розповіли про те, скільки людей подали заявки за "Контрактом 18-24". Про це стало відомо 13 квітня.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко 1 квітня розповів, кому ще обіцяють виплати за військову службу.