Ваблять котиками та виплатами: "Армія TV" опублікувало рекламу "Контракт 18-24" (відео)

В ролику дівчина розповідає про всі переваги добровільної служби за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, серед яких 90 днів підготовки, виплати у два мільйони гривень та іпотека під нуль відсотків.

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Ролик з'явився у соцмережах "Армія TV" – Військового телебачення України.

Реклама служби за "Контрактом 18-24"

У короткому відеоролику розповідають, чим привабливий "Контракт 18-24". Це добровільна ініціатива для громадян 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Охочим пропонують якісну підготовку, виплату 2 млн грн винагороди та соціальні гарантії, як от іпотека під нуль відсотків.

"А навіщо тобі власне житло? Ну тобто іпотека під нуль відсотків. Справді круті перці до кінця життя живуть з мамою", — кажуть у ролику.

Ролик змонтований у молодіжному TikTok-стилі і у ньому навіть з'являється відео з котом.

"Якщо не хочеш – не підписуй. Адже зброя вбиває вібрації любові, мілітаризм заважає фотосинтезу, і взагалі, у кожного танка є душа, але її придушує служба в армії. Які ще тобі потрібні аргументи, щоб не підписувати "Контракт 18-24"?" – запитують наприкінці ролика.

Раніше у Першому центрі рекрутингу Сухопутних військ повідомляли, що у добровольців мають попит спеціальності розвідника і стрільця. У процесі базової військової підготовки навчання проходить у складах по 25-30 осіб. Рекрути вивчають зв'язок, тактичну медицину, вогневу підготовку та національно-патріотичну підготовку.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що кількість доступних посад за "Контрактом 18-24" зросла вдвічі — з 9-ти до 18-ти, а умови доєднання до війська — максимально спростили.

А заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що контракт в межах нового проєкту вже підписали 500 осіб. З його слів, заявок від молодих українців було "надзвичайно багато", і втричі більше осіб нині перебувають на етапі підписання контракту. Однак багато дівчат та юнаків до цього етапу так і не дійшли, причини цього досліджують.