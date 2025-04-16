Манят котиками и выплатами: "Армия TV" опубликовало рекламу "Контракт 18-24" (видео)

В ролике девушка рассказывает обо всех преимуществах добровольной службы по контракту для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, среди которых 90 дней подготовки, выплаты в два миллиона гривен и ипотека под ноль процентов.

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Ролик появился в соцсетях "Армия TV" — Военного телевидения Украины.

Реклама службы по "Контракту 18-24"

В коротком видеоролике рассказывают, чем привлекателен "Контракт 18-24". Это добровольная инициатива для граждан 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год. Желающим предлагают качественную подготовку, выплату 2 млн грн вознаграждения и социальные гарантии, такие как ипотека под ноль процентов.

"А зачем тебе собственное жилье? Ну то есть ипотека под ноль процентов. Действительно крутые перцы до конца жизни живут с мамой", — говорят в ролике.

Ролик смонтирован в молодежном TikTok-стиле и в нем даже появляется видео с котом.

"Если не хочешь — не подписывай. Ведь оружие убивает вибрации любви, милитаризм мешает фотосинтезу, и вообще, у каждого танка есть душа, но ее подавляет служба в армии. Какие еще тебе нужны аргументы, чтобы не подписывать "Контракт 18-24"?" — спрашивают в конце ролика.

Ранее в Первом центре рекрутинга Сухопутных войск сообщали, что у добровольцев пользуются спросом специальности разведчика и стрелка. В процессе базовой военной подготовки обучение проходит в составах по 25-30 человек. Рекруты изучают связь, тактическую медицину, огневую подготовку и национально-патриотическую подготовку.

Напомним, Фокус писал о том, что количество доступных должностей по "Контракту 18-24" выросло вдвое — с 9-ти до 18-ти, а условия присоединения к войску — максимально упростили.

А заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что контракт в рамках нового проекта уже подписали 500 человек. По его словам, заявок от молодых украинцев было "очень много", и втрое больше лиц сейчас находятся на этапе подписания контракта. Однако многие девушки и юноши до этого этапа так и не дошли, причины этого исследуются.