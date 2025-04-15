Контракт на 1 год с 18 лет: доступных должностей в ВСУ стало больше, — Минобороны (список)

Украинцам, которые являются совершеннолетними, но еще не достигли мобилизационного возраста, доступен контракт с ВСУ. Добровольцам обещают не только миллионные выплаты, но и возможность выбрать, кем они будут служить.

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О новых должностях, доступных молодым гражданам, сообщили 15 апреля в Министерстве обороны.

Контракт 18-24: новые должности

Министр Рустем Умеров отметил, что проект продолжает развиваться.

"Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно присоединиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, которые доступны для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны", — отметил он.

В целом количество должностей выросло вдвое — до 18 вместо 9, добавились такие:

старший стрелок-номер обслуги;

пулеметчик;

пулеметчик-разведчик;

старший наводчик;

разведчик-наводчик;

разведчик-номер обслуги;

разведчик-радиотелефонист;

разведчик-оператор;

старший разведчик-стрелок-снайпер.

Контракт 18-24: какие должности уже доступны

Новые должности дополнят те, что уже были объявлены ранее, в частности:

стрелок;

старший стрелок;

стрелок-снайпер;

стрелок-санитар;

помощник гранатометчика;

гранатометчик;

старший гранатометчик;

разведчик;

старший разведчик.

В проекте "Контракт 18-24" участвуют 16 бригад ВСУ. Умеров добавил, что цель Минобороны — обеспечить украинцам больше возможностей сознательно выбирать свою роль на фронте, эффективно служить и получать достойную поддержку за это, как финансовую, так и социальную.

Напомним, новобранцам в возрасте от 18 до 25 лет, которые подпишут контракт с ВСУ на 1 год, обещают единовременную выплату в размере миллиона гривен. Однако эту сумму воины будут получать частями. Кроме того, им будут выплачивать зарплату. После завершения контракта в течение 12 месяцев таких граждан не смогут мобилизовать.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что контракт в рамках нового проекта уже подписали 500 человек. По его словам, заявок от молодых украинцев было "очень много", и втрое больше лиц сейчас находятся на этапе подписания контракта. Однако многие девушки и юноши до этого этапа так и не дошли, причины этого исследуются.