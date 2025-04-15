Контракт на 1 год с 18 лет: доступных должностей в ВСУ стало больше, — Минобороны (список)
Украинцам, которые являются совершеннолетними, но еще не достигли мобилизационного возраста, доступен контракт с ВСУ. Добровольцам обещают не только миллионные выплаты, но и возможность выбрать, кем они будут служить.
О новых должностях, доступных молодым гражданам, сообщили 15 апреля в Министерстве обороны.
Контракт 18-24: новые должности
Министр Рустем Умеров отметил, что проект продолжает развиваться.
"Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно присоединиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, которые доступны для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны", — отметил он.
В целом количество должностей выросло вдвое — до 18 вместо 9, добавились такие:
- старший стрелок-номер обслуги;
- пулеметчик;
- пулеметчик-разведчик;
- старший наводчик;
- разведчик-наводчик;
- разведчик-номер обслуги;
- разведчик-радиотелефонист;
- разведчик-оператор;
- старший разведчик-стрелок-снайпер.
Контракт 18-24: какие должности уже доступны
Новые должности дополнят те, что уже были объявлены ранее, в частности:
- стрелок;
- старший стрелок;
- стрелок-снайпер;
- стрелок-санитар;
- помощник гранатометчика;
- гранатометчик;
- старший гранатометчик;
- разведчик;
- старший разведчик.
В проекте "Контракт 18-24" участвуют 16 бригад ВСУ. Умеров добавил, что цель Минобороны — обеспечить украинцам больше возможностей сознательно выбирать свою роль на фронте, эффективно служить и получать достойную поддержку за это, как финансовую, так и социальную.
Напомним, новобранцам в возрасте от 18 до 25 лет, которые подпишут контракт с ВСУ на 1 год, обещают единовременную выплату в размере миллиона гривен. Однако эту сумму воины будут получать частями. Кроме того, им будут выплачивать зарплату. После завершения контракта в течение 12 месяцев таких граждан не смогут мобилизовать.
Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что контракт в рамках нового проекта уже подписали 500 человек. По его словам, заявок от молодых украинцев было "очень много", и втрое больше лиц сейчас находятся на этапе подписания контракта. Однако многие девушки и юноши до этого этапа так и не дошли, причины этого исследуются.