"Заявок было очень много": в ОП признались, сколько человек подписали контракт "18-24"

В настоящее время примерно 500 человек подписали контракты "18-24" с Вооруженными силами Украины.

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Об этом в интервью BIHUS Info рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, заявок от украинской молодежи на присоединение в ряды Вооруженных сил Украины по "контракту 18-24" было очень много, но подписано лишь несколько сотен соглашений.

"По памяти, не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много", — сказал он.

Также, по его словам, на этапе подписания контракта находится еще 1500 человек.

Впрочем, многие юноши и девушки, которые подали заявки, так и не дошли до подписания документов.

"Мы изучаем, обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло", — отметил Павел Палиса, который подчеркнул, что вопрос отказов исследуется.

Также заместитель руководителя Офиса президента отметил, что оценки проекта привлечения молодежи в ВСУ целесообразно будет давать после четырех месяцев его внедрения, поскольку еще мало времени прошло с момента старта.

Что такое "Контракт 18-24"

Проект МОУ "Контракт 18-24" стартовал в Украине 11 февраля. За год службы добровольцы получат выплату в размере 1 миллиона гривен, кроме зарплаты 120 тысяч гривен в месяц, разрешение на выезд за границу и отсрочку от мобилизации после завершения службы, возможность бесплатно учиться в выбранном заведении высшего образования, получить ипотеку под 0%. Впрочем, мобилизованные по контракту молодые люди будут служить на передовой на боевых должностях.

По словам представителя Министерства обороны Дмитрия Лазуткина, миллион гривен добровольцы будут получать частями: первые 200 тысяч сразу после подписания контракта, следующие 300 тысяч после прохождения пятидневной базовой военной подготовки, и остальные 500 тысяч в день исключения из списков личного состава после завершения контракта.