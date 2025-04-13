"Заявок було надзвичайно багато": в ОП зізналися, скільки осіб підписали контракт "18-24"

На цей час приблизно 500 осіб підписали контракти "18-24" зі Збройними силами України.

Related video

Про це в інтервʼю BIHUS Info розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, заявок від української молоді на приєднання до лав Збройних сил України за "контрактом 18-24" було надзвичайно багато, але підписано лише декілька сотень угод.

"По пам'яті, не хочу вводити в оману. Але насправді мені б хотілося, щоб цифра була більша. Там щось, можливо, до 500 чоловік, якось так. Хоча заявок було надзвичайно багато", – сказав він.

Також, за його словами, на етапі підписання контракту знаходиться ще 1500 осіб.

Утім, багато юнаків та дівчат, які подали заявки, так і не дійшли до підписання документів.

"Ми вивчаємо, обов'язково досліджуємо причини, які впливали на те, що людина на словах погодилася, але до підписання не дійшло", — зазначив Павло Паліса, який наголосив, що питання відмов досліджується.

Також заступник керівника Офісу президента зауважив, що оцінки проекту залучення молоді до ЗСУ доцільно буде давати після чотирьох місяців його впровадження, оскільки ще мало часу пройшло з моменту старту.

Що таке "Контракт 18-24"

Проєкт МОУ "Контракт 18-24" стартував в Україні 11 лютого. За рік служби добровольці отримають виплату в розмірі 1 мільйона гривень, окрім зарплати 120 тисяч гривень на місяць, дозвіл на виїзд за кордон і відстрочку від мобілізації після завершення служби, можливість безплатно навчатися в обраному закладі вищої освіти, отримати іпотеку під 0%. Утім, мобілізовані за контрактом молоді люди служитимуть на передовій на бойових посадах.

За словами речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна, мільйон гривень добровольці отримуватимуть частинами: перші 200 тисяч одразу після підписання контракту, наступні 300 тисяч після проходження п'ятиденного базового військового вишколу, і решту 500 тисяч у день вилучення зі списків особового складу після завершення контракту.