Контракт на 1 рік з 18 років: доступних посад у ЗСУ побільшало, — Міноборони (список)

Українцям, які є повнолітніми, але ще не досягли мобілізаційного віку, доступний контракт з ЗСУ. Добровольцям обіцяють не лише мільйонні виплати, але й можливість обрати, ким вони будуть служити.

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Про нові посади, доступні молодим громадянам, повідомили 15 квітня у Міністерстві оборони.

Контракт 18-24: нові посади

Міністр Рустем Умєров наголосив, що проєкт продовжує розвиватися.

"Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців. Це дозволяє кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички й вміння будуть найефективніші", — зауважив він.

Загалом кількість посад зросла вдвічі — до 18 замість 9, додалися такі:

старший стрілець-номер обслуги;

кулеметник;

кулеметник-розвідник;

старший навідник;

розвідник-навідник;

розвідник-номер обслуги;

розвідник-радіотелефоніст;

розвідник-оператор;

старший розвідник-стрілець-снайпер.

Контракт 18-24: які посади вже доступні

Нові посади доповнять ті, що вже були оголошені раніше, зокрема:

стрілець;

старший стрілець;

стрілець-снайпер;

стрілець-санітар;

помічник гранатометника;

гранатометник;

старший гранатометник;

розвідник;

старший розвідник.

У проєкті "Контракт 18-24" беруть участь 16 бригад ЗСУ. Умєров додав, що мета Міноборони — забезпечити українцям більше можливостей свідомо обирати свою роль на фронті, ефективно служити та отримувати гідну підтримку за це, як фінансову, так і соціальну.

Нагадаємо, новобранцям віком від 18 до 25 років, які підпишуть контракт з ЗСУ на 1 рік, обіцяють одноразову виплату у розмірі мільйона гривень. Однак цю суму воїни отримуватимуть частинами. Окрім того, їм виплачуватимуть зарплату. Після завершення контракту протягом 12 місяців таких громадян не зможуть мобілізувати.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що контракт в межах нового проєкту вже підписали 500 осіб. З його слів, заявок від молодих українців було "надзвичайно багато", і втричі більше осіб нині перебувають на етапі підписання контракту. Однак багато дівчат та юнаків до цього етапу так і не дійшли, причини цього досліджують.