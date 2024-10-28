Створіть умови — потім засуджуйте: чому люди залишаються жити в окупації
Військовослужбовець Станіслав Бунятов захищає українців, які вирішили жити на окупованих територіях. Не можна їх засуджувати за те, що вони хочуть жити вдома, особливо якщо жодних умов для переїзду влада не створила, вважає він.
Щодо розстріляних — не поділяю думку більшості великопатріотичних коментаторів, які кажуть, що то всі були ждуни.
Так, я не заперечую факт присутності такого контингенту на території, підконтрольній РФ, але понад 50% людей опинились в такій ситуації саме через нашу владу та їх "стурбованість долею цих людей".
Пенсіонери, яких я зустрічав в зоні БД, говорили речі, з якими я був повністю згоден:
- куди я поїду?
- за що буду жити?
- кому я там потрібен?
- я вже там була, довелося повернутися, бо не в змозі зняти собі навіть кімнату в комуналці.
Давайте будемо відверті.
Люди, яким за 65+, вже не бачать майбутнього ніде, окрім свого дому, бо все життя вони працювали заради 4 власних стін. Не можна їх засуджувати за те, що вони хочуть жити вдома, особливо якщо жодних умов для переїзду немає.
Якщо би наша влада дійсно створила умови для цих людей і показала приклад життя в нових умовах, то більшість би погодилась переїхати й дожити свою старість за межами ЛБЗ.
Це я не кажу за відношення до переселенців і запитання про прописку під час оренди квартир.
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