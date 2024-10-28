Створіть умови — потім засуджуйте: чому люди залишаються жити в окупації

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Щодо розстріляних — не поділяю думку більшості великопатріотичних коментаторів, які кажуть, що то всі були ждуни.

Так, я не заперечую факт присутності такого контингенту на території, підконтрольній РФ, але понад 50% людей опинились в такій ситуації саме через нашу владу та їх "стурбованість долею цих людей".

Пенсіонери, яких я зустрічав в зоні БД, говорили речі, з якими я був повністю згоден:

куди я поїду?

за що буду жити?

кому я там потрібен?

я вже там була, довелося повернутися, бо не в змозі зняти собі навіть кімнату в комуналці.

Давайте будемо відверті.

Люди, яким за 65+, вже не бачать майбутнього ніде, окрім свого дому, бо все життя вони працювали заради 4 власних стін. Не можна їх засуджувати за те, що вони хочуть жити вдома, особливо якщо жодних умов для переїзду немає.

Якщо би наша влада дійсно створила умови для цих людей і показала приклад життя в нових умовах, то більшість би погодилась переїхати й дожити свою старість за межами ЛБЗ.

Це я не кажу за відношення до переселенців і запитання про прописку під час оренди квартир.

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