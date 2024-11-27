Де міни, де укріплення? Чому не триває підготовка до оборони Дніпровської області, до якої — всього 7 кілометрів
Військовослужбовець Станіслав Бунятов нагадує: до адміністративного кордону Дніпровської області залишилося 7 кілометрів. Тим часом критично важливі напрямки не підготовлені до оборони, хоча на це було понад рік затишшя.
До адміністративного кордону Дніпровської області залишилося 7 кілометрів.
Понад рік затишшя, тим не менш, напрямок Великої Новосілки не підготували до оборони.
Окрім того, через цю помилку нормальні лінії оборони на Запорізькому напрямку можуть обійти так само, як і на Очеретине.
Бачачи, як сиплеться "передок", не мінувати передній край і не будувати якісні укріплення — чистої води кретинізм.
Якщо укріпи десь і будують, то цивільні підрядники, які копають необлаштовані траншеї за замовленим кілометражем — там, де легше, а не там, де треба…
Звісно, навіщо ці лінії в лісосмугах за Покровськом, Великою Новосілкою та інших ключових містах, якщо там копати важко, можна ж увалити посеред поля, за 100 кілометрів від фронту, там гроші швидше та безпечніше "освояться".
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо