Де міни, де укріплення? Чому не триває підготовка до оборони Дніпровської області, до якої — всього 7 кілометрів

До адміністративного кордону Дніпровської області залишилося 7 кілометрів.

Понад рік затишшя, тим не менш, напрямок Великої Новосілки не підготували до оборони.

Окрім того, через цю помилку нормальні лінії оборони на Запорізькому напрямку можуть обійти так само, як і на Очеретине.

Бачачи, як сиплеться "передок", не мінувати передній край і не будувати якісні укріплення — чистої води кретинізм.

Якщо укріпи десь і будують, то цивільні підрядники, які копають необлаштовані траншеї за замовленим кілометражем — там, де легше, а не там, де треба…

Звісно, навіщо ці лінії в лісосмугах за Покровськом, Великою Новосілкою та інших ключових містах, якщо там копати важко, можна ж увалити посеред поля, за 100 кілометрів від фронту, там гроші швидше та безпечніше "освояться".

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