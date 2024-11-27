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Думки Російсько-українська війна

Де міни, де укріплення? Чому не триває підготовка до оборони Дніпровської області, до якої — всього 7 кілометрів

Військовослужбовець Станіслав Бунятов нагадує: до адміністративного кордону Дніпровської області залишилося 7 кілометрів. Тим часом критично важливі напрямки не підготовлені до оборони, хоча на це було понад рік затишшя.

Станіслав Бунятов
Станіслав Бунятов
Український військовий
eye 294
окоп, солдат, ЗСУ
Без якісних укріплень нормальної оборони не вийде

До адміністративного кордону Дніпровської області залишилося 7 кілометрів.

Понад рік затишшя, тим не менш, напрямок Великої Новосілки не підготували до оборони.

Окрім того, через цю помилку нормальні лінії оборони на Запорізькому напрямку можуть обійти так само, як і на Очеретине.

Бачачи, як сиплеться "передок", не мінувати передній край і не будувати якісні укріплення — чистої води кретинізм.

Якщо укріпи десь і будують, то цивільні підрядники, які копають необлаштовані траншеї за замовленим кілометражем — там, де легше, а не там, де треба…

Звісно, навіщо ці лінії в лісосмугах за Покровськом, Великою Новосілкою та інших ключових містах, якщо там копати важко, можна ж увалити посеред поля, за 100 кілометрів від фронту, там гроші швидше та безпечніше "освояться".

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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