Не рахувати кілометри, а захищати Велику Новосілку: що важливо розуміти щодо поточної ситуації на фронті

Давайте не рахувати, а скільки ж кілометрів залишилося до Дніпровської області.

Нагадаю, що у 2022 році на тій же ділянці, з якої рахують і зараз (великоновосілківський напрямок), вже було 3,5-4 км до кордонів області.

А на півдні — до кінця червня 2022 ворог взагалі тусувався майже на березі Зеленодольського водосховища. Це вже територіально була Дніпровська область. Кілька сотень метрів, але все ж. Кому потрібні формальності — ось, у вас вони є.

І так тривало, поки не звільнили Потьомкіне, з якого ворог й намагався просунутися до Криворізької ТЕС.

Тому хто любить рахувати відстань, давайте трошки пригадаємо, що це вже було.

І те, що треба розуміти загальну ситуацію. А не екзальтувати на фразу "Ворог в __ км (підставити необхідне) від кордонів Дніпровської області".

На цей час ворогу потрібен фланг Великої Новосілки й саме місто, а не сухий факт виходу на кордони областей на тій ділянці. І там, в напрямку Великої Новосілки ситуація різко погіршується. І це велика проблема, яка може призвести до сумних наслідків.

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Де міни, де укріплення? Чому не триває підготовка до оборони Дніпропетровської області, до якої — всього 7 кілометрів

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За власними відчуттями, ворожий наступ зараз знаходиться на піку.

Тому будуть ще погані новини, будуть надалі втрати населених пунктів, буде зневіра.

Наше головне досягнення за 2024 рік — це переніс бойових дій на територію ворога, а також те, що зараз не тривають бої за Словʼянськ-Краматорськ-Ізюм.

І якщо з цієї позиції роздивлятися те, що відбувається — то розумієш, що ми витискаємо максимум з наявних ресурсів і можемо суттєво впливати на плани ворога.

Не треба зневірюватись у власному війську!

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