Один проти шести: український воїн "на характері" відбив штурм групи ЗС РФ (відео)

Група російських штурмовиків була приголомшена мужністю українського бійця, який наодинці та без належної екіпіровки пішов трощити ворога, який підібрався до бліндажа.

Боєць батальйону К-2 54-ї механізованої бригади ЗСУ Вадим проявив виняткову мужність, самотужки протистоячи штурмовій групі російських військових на Сіверському напрямку. Коли ворог увірвався в траншеї українських позицій, Вадим, без екіпіровки, вступив у ближній бій із шістьма окупантами. Відео бойового зіткнення опубліковано 27 листопада в Telegram-каналі підрозділу.

Відео зіткнення на Сіверському напрямку (кадри 18+)

"Відвага наших піхотинців не знає меж. Швидко зреагувавши, воїн Батальйону К-2 Вадим, піднявся по бойовій, коли не було часу навіть на те, щоби вдягти бронік та каску. Він пішов самотужки трощити групу з шести росіян, яка підступала до його бліндажа", — йдеться в коментарі під відео.

За словами ведучих каналу, окупанти були приголомшені мужністю українського бійця і спробували відступити, однак це вдалося не всім, оскільки на групу чекали українські оператори БПЛА. Безпілотники закидали гранатами російських штурмовиків, які хотіли відійти на свої позиції по відкритій місцевості.

Однак геройський подвиг Вадима, завдяки якому вдалося утримати позиції, став його останнім боєм: через деякий час він загинув у бою.

"Честь і вічна слава його хоробрості", — додали в К-2.

Як розповіли оглядачі "Мілітарного", батальйон К-2 утримує позиції на Сіверському напрямку вже понад рік, стримуючи російські війська на підходах до міста Сіверська. Цей напрямок залишається пріоритетним для окупантів, які регулярно проводять масовані наступи.

Попри це бійці ЗСУ активно використовують мінування полів, змушуючи противника шукати обхідні шляхи, що робить його вразливим для атак. А комбінація ближнього бою, застосування артилерії та дронів дає змогу мінімізувати втрати серед української піхоти.

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Раніше бійці української Нацгвардії розповіли про те, як група з восьми осіб протягом трьох тижнів вела запеклу оборону, попри повне оточення. Протягом 67 діб оборону опорного пункту біля села Спірне під Сіверськом вела група батальйону "Свобода".