Снайпер ЗСУ з позивним "Привид" розповів, як ліквідував 147 військових РФ з 1,5 км

За словами українського захисника, його команда здійснила одне з найдальших убивств снайпером в історії. Підтверджена відстань утричі вища за висоту найвищої будівлі у світі — Бурдж-Халіфи.

Український снайпер із позивним "Привид" розповів, що ліквідував 147 російських солдатів пострілами з відстані до 1,5 км. Про це пише The Daily Mail.

Неназваний військовий і командир "Привидів Бахмута" розповів, що разом зі своїм елітним підрозділом він перевершив приголомшливу цифру в 1200 цілей за 17 місяців.

У бесіді з журналістами "Привид" сказав, що "вбивство ворожого солдата — це як звичайна робота". Він цілиться і намагається переконатися, що перебуває поза зоною досяжності, що його не можна виявити.

"Найчистіша робота — прикінчити його одним точним пострілом. Після цього у мене немає жодних сумнівів: якщо я не вб'ю росіян, вони вб'ють мене", — сказав він.

Ліквідації фіксуються електронним способом за допомогою прицілів гвинтівок. Загін залишається на своїх позиціях протягом трьох-п'яти годин після цього, щоб переконатися, що їхню ціль знищено.

"Бахмутські привиди" складаються з приблизно 20 досвідчених снайперів і наразі дислокуються на передовій Покровська. Усі вони професійні солдати та билися за свою країну в деяких із найважливіших битв від початку війни в лютому 2022 року.

Загін дислокувався в Бучі, Ірпені, районі Маріуполя, Сумах, Харкові.

Елітному загону знадобилося 10 місяців навчання, перш ніж їх розгорнули в Бахмуті. "Привид" приховує своє обличчя, щоб уберегти свою 13-річну доньку Владиславу, оскільки, за його словами, "росіяни можуть шукати її та заподіяти шкоду", в помсту.

"Секрет хорошого снайпера — терпіння. Багато стріляти марно, насправді це може бути дуже небезпечно", — пояснив він.

"Привид" убив російського солдата з відстані в 1,5 км — його особистий рекорд, хоча більшість пострілів були зроблені на відстані від 300 до 500 метрів. Він також стверджує, що його команда здійснила одне з найвіддаленіших убивств снайпером в історії, з підтвердженою ціллю, що втричі вища за висоту найвищої будівлі у світі Бурдж-Халіфа.

Командир пояснив, що на завданнях загони зазвичай вирушають у патрулях по вісім осіб: два снайпери, два офіцери зв'язку та оператори дронів, три автоматники для прикриття та один, який відповідає за швидку евакуацію.

Протягом 48-годинних місій вони несуть на спинах сумки вагою 30 кг, які можуть стати ще важчими взимку через опалювальне обладнання.

"Ми залишаємо джипи за п'ять-шість кілометрів від зони операції та маршуємо мовчки, розосередившись, часто виходячи далеко за межі російських ліній фронту", — сказав він.

Він повідомив, що такі групи закидають у "гарячі точки" як авангард контрнаступальних дій України. Снайперам підрозділу часто доводиться чекати на одній позиції до 16 годин на день, і вони мають бути дуже добре замасковані.

Але основна зброя — американська Barrett M107A1, хоча також використовується Barrett MRAD, а також деякі українські гвинтівки, включно з UAR-10 і Snipex Alligator.

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