Снайперський рекорд: розвідник "Лектор" знищив окупанта на відстані 2069 метрів

На відміну від британського снайпера Крейґа Гаррісона, який у 2009 році встановив світовий рекорд із дистанції 2475 метрів в умовах безвітряної погоди, "Лектор" стріляв у зовсім інших реаліях.

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Український снайпер із позивним "Лектор" уразив російського окупанта кулею калібру .338LM на відстані 2069 метрів. Про постріл, який увійде в історію не лише української воєнної розвідки, а й снайперського мистецтва загалом повідомили в ГУР МО України.

Британський снайпер Крейґ Гаррісон у листопаді 2009 року під час війни в Афганістані успішно уразив двох талібів на відстані 2475 метрів, а також пошкодив їхній кулемет. У ГУР зазначили, що він стріляв лежачи і перебував на суттєво вищій позиції, ніж його цілі. Крім того, його точності сприяла безвітряна погода та чітка видимість. Утім перед тим, як влучити, британському снайперу довелось зробити дев’ять пристрілочних.

Натомість "Лектор" стріляв у зовсім інших реаліях. Снайпер ГУР діяв у суворих умовах грудневого холоду, перебуваючи в окопі майже на одному рівні рельєфу з ціллю. Постріл був зроблений у рухому мішень, що перебувала серед дерев. Влучного результату вдалося досягти з першої спроби.

"В умовах сучасної війни у тебе немає можливості вилізти з окопу, розлягтись у посадці тощо. Ворожі дрони не дозволяють стріляти з класичних положень", ― пояснив снайпер.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов високо оцінив майстерність спецпризначенця, назвавши його роботу майстерною і такою, що точно увійде в історію боротьби України.

"Влучити в рухому ціль на такій відстані ― величезне досягнення; свідчення високого професіоналізму й концентрації, чим славляться снайпери української воєнної розвідки", — сказав Буданов.

До війни "Лектор" працював єгерем, а на фронт пішов разом із сином. Свою службу він розпочав у розвідці ТРО, а з лютого 2023 року воює в елітному підрозділі активних дій ГУР МО України. Він пройшов низку спеціалізованих військових навчань.

Загалом за час повномасштабного вторгнення РФ "Лектор" знищив понад 30 ворожих цілей, кожного разу ретельно обираючи зброю під конкретне завдання. Для пострілу на 2069 метрів він використав гвинтівку Sako M10.

Гвинтівка Sako M10

"Але якщо б постав вибір: обрати одну гвинтівку і один набій ― взяв би Сadex Kraken та калібр .338LM", — додав снайпер.

Нагадаємо, український снайпер із позивним "Привид" розповів, що ліквідував 147 російських солдатів пострілами з відстані до 1,5 км.