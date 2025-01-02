Німецька точність: Україна отримала 420 далекобійних гвинтівок HLR 338 від Німеччини, деталі (відео)

Офіційно гвинтівку Haenel HLR 338 представили 2023 року. Бундесвер уже встиг прийняти її на озброєння. Зброя призначена для високоточного ураження цілей на дальній дистанції.

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У новому пакеті військової допомоги від Німеччини Україна отримала 420 високоточних снайперських гвинтівок HLR 338. Про це повідомляють на вебсторінці сайту федерального уряду Німеччини, присвяченого допомозі Україні.

Гвинтівка Haenel HLR 338

У публікації від 23 грудня також повідомлялося про 314 тисяч патронів до цих гвинтівок. Постачання військового обладнання здійснюються двома способами — завдяки фінансуванню федерального уряду для нарощування оборонних можливостей, ще один спосіб — з федеральних запасів збройних сил країни. Досі й на майбутні роки Німеччина надала військову допомогу Україні в розмірі 28 млрд євро.

Офіційний портал виробника характеризує Haenel HLR 338 як нову гвинтівку, що поєднує чудові далекобійні якості з модульною концепцією і значним зменшенням ваги порівняно з RS від CG Haenel.

Офіційно ця гвинтівка була представлена у 2023 році. Бундесвер уже встиг прийняти її на озброєння. Зброя призначена для високоточного ураження цілей на дальній дистанції. У цій серії також є гвинтівки HLR 308 Basic калібру .308 Win і калібру 6.5 Creedmoor.

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У цієї гвинтівки регульований двоступеневий спусковий гачок із силою натискання від 10 до 20 Н (еквівалент приблизно 1,0-2,0 кг). Силу натискання гачка спуску можна регулювати. Запобіжник унеможливлює випадковий постріл.

Характеристики снайперської гвинтівки HLR 338

HLR 338 BASIC

HLR 6,5 BASIC

вага 7,5 кг;

довжина ствола — 600 мм;

діаметр — 22 мм;

загальна довжина — 1275 мм;

магазин — 10 патронів;

HLR Basic має керовану довжину приклада з регульованою підставкою для щоки, що створює ідеальні ергономічні умови для безпечної експлуатації. Гвинтівка сумісна з прикладами класу AR-15. HLR Basic доступний у калібрах:

.308 Win. (довжина ствола 600 мм, твіст 12 дюймів);

6.5 Creedmoor (довжина ствола 600 мм, твіст 8 дюймів);

.338 Lapua Magnum (довжина ствола 690 мм, твіст 10 дюймів).

HLR Pro зі свого боку оснащена складним прикладом RS8/9, який можна швидко і легко відрегулювати за висотою і довжиною без інструментів.

Калібр HLR Pro включає:

HLR 308 PRO COMPACT

HLR 308 PRO

.308 Win. (довжина ствола 600 мм, твіст 12 дюймів);

.338 Lapua Magnum (довжина ствола 690 мм, твіст 10 дюймів).

Basic і Pro також пропонуються як провідні компактні версії .308 Win. калібру з коротким стволом 510 мм і твістом 12 дюймів.

Якщо говорити про патрони — то це .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм або 8,58×70 мм). Патрон центрального бою з гільзою пляшкової форми, без виступу за краї, розроблений для військових снайперів для ефективної стрільби на далеку відстань. Війни в Афганістані та Іраку на практиці довели його ефективність і сприяли суттєвому поширенню.

Нагадаємо, що 2 січня в селі Іванівське Курської області пролунали вибухи — удар по 810-й бригаді морпіхів.

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