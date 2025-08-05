Туреччина представила нову снайперську гвинтівку KNT-859: у чому особливість зброї (відео)

На міжнародній оборонній виставці IDEF 2025 у Стамбулі турецька компанія MKE вперше офіційно представила напівавтоматичну снайперську гвинтівку KNT-859, розроблену під потужний патрон .338 Lapua Magnum (8,59×70 мм). Новинка орієнтована на задоволення зростаючих вимог НАТО до далекобійних і високоточних стрілецьких платформ.

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Зброя стала ключовим доповненням до сімейства турецьких гвинтівок для піхотних підрозділів MPT (Milli Piyade Tüfeği), однак вигідно відрізняється від снайперських гвинтівок під калібр .338 із болтовим затвором, які традиційно використовуються з цим патроном. Про це повідомили оглядачі Army Recognition.

Новий зразок забезпечує більшу ефективну дальність стрільби та кращу бронепробивність завдяки значно вищій дуловій енергії та балістичному коефіцієнту використовуваних боєприпасів. Але головна відмінність від попередників полягає в тому, що KNT-859 оснащена напівавтоматичним механізмом заряджання, завдяки чому стрілець може вести швидкий і точний вогонь на дистанціях до 1500 метрів, водночас зберігаючи контроль над зброєю і скорочуючи час між пострілами.

Аналітики зазначають, що цю збройову систему створено на основі інженерних рішень, реалізованих у більш ранньому проєкті KN-12, і вона демонструє високий ступінь модульності, надійності та сумісності з наявними системами, що особливо важливо для армії та сил НАТО.

Гвинтівку KNT-859 розробляли з розрахунком на інтеграцію в арсенали армій країн НАТО, вона здатна конкурувати з такими системами, як Sako TRG-42 і Barrett MRAD, останні використовуються й українськими снайперами на передовій.

А в умовах зростаючої потреби в універсальних і ефективних снайперських системах, здатних діяти в різних кліматичних і географічних умовах, KNT-859 може стати одним із важливих експортних продуктів турецького ВПК.

Технічні характеристики KNT-859

Калібр: .338 Lapua Magnum (8,59×70 мм)

Тип: напівавтоматична снайперська гвинтівка

Магазин: 10 патронів

Довжина ствола: 686 мм (27 дюймів)

Маса (без прицілу): 7,15 кг

Зусилля спуску: 15-25 Н

Дальність ефективного вогню: до 1500 м

Термін служби ствола: понад 4000 пострілів

Приклад: регульований телескопічний

Сумісність: загальний інтерфейс із гвинтівками серії MPT

Нагадаємо, на початку року Сили оборони отримали партію німецьких снайперських гвинтівок HLR 338. Фахівці відзначили прекрасні далекобійні якості зброї при значному зниженні ваги порівняно з аналогами.

Раніше Фокус писав про підготовку українських марксменів з 77-ї окремої аеромобільної Придніпровської бригади ДШВ України на одному з полігонів. Командир підрозділу зазначив, що під час відпрацювання снайперських операцій дрібниць не існує.