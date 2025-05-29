Підстрелити "жирну" ціль: як марксмени ЗСУ відточують майстерність на передовій (фото)

Неподалік лінії фронту марксмени 77-ї окремої аеромобільної Придніпровської бригади Десантно-штурмових військ України відточують навички, що дають змогу не лише знищувати важливі цілі, а й самим залишатися непоміченими та неушкодженими.

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Як пояснює в репортажі АрміяInform заступник командира роти снайперів на псевдонім Бесс, кожен елемент снайперської операції має бути доведений до автоматизму. Важлива не тільки влучність, а й миттєвий аналіз обстановки, увага до деталей, а також уміння помічати навіть незначні зміни в місцевості.

"Інтенсивність "бойових виходів" диктує періодичність та тривалість тренувань. Зброю з рук випускати не можна, тіло снайпера має постійно відчувати її як своє продовження", — пояснив боєць.

За його словами, ці навички допоможуть не тільки підстрелити "жирну" ціль, а й повернутися живим із бойового завдання, тому під час відпрацювання снайперських операцій дрібниць не існує. Наприклад, бійці підрозділу відпрацьовують вправу "приведення зброї до реального бою", яка дає змогу вивірити гвинтівку на дистанції 100 метрів, забезпечуючи точне влучання по цілях на відстані до 1000 метрів.

Підготовка до снайперських операцій Підготовка до снайперських операцій Підготовка до снайперських операцій Підготовка до снайперських операцій Підготовка до снайперських операцій

Від спортивної стрільби до військового снайпера

Інструктор Бесс почав шлях із титулу майстра спорту з кульової стрільби, а в снайпінг прийшов у 2014 році. Спочатку служив у 24-й окремій механізованій бригаді, потім перейшов у Десантно-штурмові війська. Сьогодні він навчає нове покоління марксменів воювати з холоднокровною точністю.

За словами інструктора, різниця між спортивною стрільбою і снайпінгом — величезна. У спорті тебе нічого не турбує, окрім правильного спуску, а от у бою снайпер має прораховувати не лише свої дії, а й можливі кроки ворога — від цього залежить життя.

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Таким чином снайперська робота — це цілий комплекс навичок: вибір і маскування позиції, робота в парі зі спостерігачем (другим номером), взаємодія з підрозділом, витримка і тиша. Особлива увага приділяється захисту від ворожих дронів і протиснайперських засобів.

"Снайперська операція готується не один день, і якщо вона правильно підготовлена, як правило, буде успіх", — підсумував Бесс.

Раніше ми писали, як український снайпер із бойової групи Sniper Group E40 ЗСУ влучив по російському броньовику МТ-ЛБ, що перебував на відстані 1,7 км, після чого машина задимилася. У радіоефірі зазвучали скарги ворога на втрату водія.