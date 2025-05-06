Трьох підряд: снайпер ГУР влучними пострілами ліквідував групу окупантів (відео)

Снайпер Головного управління розвідки Міністерства оборони України на одному з напрямків фронту ліквідував одразу трьох окупантів.

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Відео роботи українського снайпера, яке було опубліковане в закритому Telegram-каналі, поширило ввечері 5 квітня видання "Цензор.НЕТ".

На кадрах можна побачити трьох російських військових, які просуваються відкритою місцевістю, під оптичним прицілом гвинтівки українського бійця. Після першого влучного пострілу всі три загарбники падають на землю. Наступні дві кулі влучають у двох інших росіян, та снайпер ГУР робить іще вісім пострілів, щоб остаточно ліквідувати ворогів.

Нагадаємо, пресслужба харківського добровольчого підрозділу Національної гвардії України "Гострі картузи" 5 травня поширила відео ураження окупанта скидом з дрона, після якого росіяни замість пораненого товариша кинулись рятувати його мотоцикл.

Також "Гострі картузи" поділилися кадрами ліквідації російського водолаза, який намагався проникнути в український тил, перетнувши річку в гідрокостюмі й бронежилеті

Дмитро Пелих, Начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих 5 травня розповідав про успішне відбиття штурму росіян на Оріхівському напрямку, на який окупанти збирали людей 2 дні. Військові ЗСУ розбили ворожі танки під прикриттям БМП задовго до того, як вони могли дістатися українських позицій.