Трех подряд: снайпер ГУР меткими выстрелами ликвидировал группу оккупантов (видео)

Снайпер Главного управления разведки Министерства обороны Украины на одном из направлений фронта ликвидировал сразу трех оккупантов.

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Видео работы украинского снайпера, которое было опубликовано в закрытом Telegram-канале, распространило вечером 5 апреля издание "Цензор.НЕТ".

На кадрах можно увидеть трех российских военных, которые продвигаются по открытой местности, под оптическим прицелом винтовки украинского бойца. После первого меткого выстрела все три захватчика падают на землю. Следующие две пули попадают в двух других россиян, и снайпер ГУР делает еще восемь выстрелов, чтобы окончательно ликвидировать врагов.

Напомним, пресс-служба харьковского добровольческого подразделения Национальной гвардии Украины "Острые козырьки" 5 мая распространила видео поражения оккупанта сбросом с дрона, после которого россияне вместо раненого товарища бросились спасать его мотоцикл.

Также "Острые козырьки" поделились кадрами ликвидации российского водолаза, который пытался проникнуть в украинский тыл, преодолев реку в гидрокостюме и бронежилете

Дмитрий Пелых, Начальник отделения коммуникации 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых 5 мая рассказывал об успешном отражении штурма россиян на Ореховском направлении, на который оккупанты собирали людей 2 дня. Военные ВСУ разбили вражеские танки под прикрытием БМП задолго до того, как они могли добраться до украинских позиций.