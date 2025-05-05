"Более свой": вместо эвакуации раненого россияне бросились спасать его мотоцикл (видео)
Украинские добровольцы показали, как оккупанты на самом деле "своих не бросают". Одному из вражеских бойцов не повезло стать целью для дрона, но эвакуировать его сослуживцы не захотели.
Деталями и кадрами с фронта 5 мая поделилась пресс-служба харьковского добровольческого подразделения "Острые козырьки".
"На этом видео прекрасно все", — подчеркнули военные.
Они отметили "молниеносный и невероятно точный сброс с дрона", осуществленный по быстро движущейся цели. Этой целью был хорошо экипированный боевик ВС РФ.
"По его форме, амуниции и его поведению видно, что это хорошо подготовленный штурмовик который ехал убивать наших военных", — отметили в "Острых козырьках".
Однако "самое интересное" происходило уже после успешного поражения, и это зафиксировал дрон, который запустили для доразведки. Уже через 10 минут после удара мотоцикл, на котором двигался оккупант, забрали и спрятали. Однако сам раненый остался там, где и был.
"То есть для орков (в этом контексте речь идет о ВС РФ — ред.) эвакуация мотоцикла оказалась важнее, чем спасение своего подбитого товарища. Вот так россияне своих не бросают, хотя, возможно, новенький мотоцикл оказался более своим чем раненый", — подытожили в подразделении.
Напомним, по данным росСМИ, в районе поселка Теткино в Курской области РФ идут бои. Сообщалось уже о двух волнах наступления ВСУ, к операции якобы также привлечены бойцы РДК. Украинский боец заявил о создании "мини-котла" на вражеской территории.
Представитель 118-й ОМБр Дмитрий Пелых заявил, что российские оккупанты провалили на Ореховском направлении механизированные атаки, для которых собирали людей два дня. Танки под прикрытием БМП разбили еще до того, как они приблизились к позициям.