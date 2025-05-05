Заезды в одну сторону, на которые 2 дня собирают людей: ВСУ разбили штурм россиян на Ореховском направлении

В Запорожье на Ореховском направлении ВС РФ провалили механизированные атаки, на которые собирали людей 2 дня.

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Об этом в эфире "Суспільного" рассказал Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникации 118-й отдельной механизированной бригады.

По его словам, на Ореховском направлении ВС РФ пытаются идти вперед малыми штурмовыми группами, а более механизированные атаки для них закончились неудачей — полным разгромом.

Танки под прикрытием БМП были разбиты еще далеко до подъезда к украинским позициям.

"Были и заезды на мотоциклах. Но опять-таки — это были заезды в одну сторону. Сейчас у оккупантов уже не настолько много личного состава. На какие-то штурмовые действия они собирают личный состав только раз в двое суток. Собственно, так и происходят сейчас штурмовые действия", — рассказал Дмитрий Пелых.

Он добавил, что вражеские штурмы проходят под обстрелами минометов, артиллерии и с применением большого количества FPV-дронов.

Напомним, что ВС РФ в Донецкой области бросают все силы, чтобы до 9 мая выйти на границы Днепропетровской области. Поэтому начали применять тактику, где 1 из 10 российских штурмовиков, которого по дороге не убили, должен добежать до поставленной цели.

Также сообщалось, что ВС РФ перебрасывают в Украину эшелоны тяжелой бронированной техники. Из-за нехватки танков в ход пошли бронированные машины 60-х и 70-х годов выпуска.