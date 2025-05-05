Заїзди в один бік, на які 2 дні збирають людей: ЗСУ розбили штурм росіян на Оріхівському напрямку

На Запоріжжі на Оріхівському напрямку ЗС РФ провалили механізовані атаки, на які збирали людей 2 дні.

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Про це в ефірі "Суспільного" розповів Дмитро Пелих, начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади.

За його словами, на Оріхівському напрямку ЗС РФ намагаються йти вперед малими штурмовими групами, а більш механізовані атаки для них закінчилися невдачею — повним розгромом.

Танки під прикриттям БМП були розбиті ще далеко до під'їзду до українських позицій.

"Були й заїзди на мотоциклах. Але знов-таки — це були заїзди в один бік. Зараз в окупантів вже не настільки багато особового складу. На якісь штурмові дії вони збирають особовий склад лише раз на дві доби. Власне, так і відбуваються зараз штурмові дії", — розповів Дмитро Пелих.

Він додав, що ворожі штурми проходять під обстрілами мінометів, артилерії та із застосуванням великої кількості FPV-дронів.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Донеччині кидають всі сили, щоб до 9 травня вийти на кордони Дніпропетровської області. Через це почали застосовувати тактику, де 1 із 10 російських штурмовиків, якого дорогою не вбили, має добігти до поставленої цілі.

Також повідомлялося, що ЗС РФ перекидають до України ешелони важкої броньованої техніки. Через брак танків в хід пішли броньовані машини 60-х і 70-х років випуску.