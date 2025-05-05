"Більш свій": замість евакуації пораненого росіяни кинулись рятувати його мотоцикл (відео)

Українські добровольці показали, як окупанти насправді «своїх не кидають». Одному з ворожих бійців не пощастило стати ціллю для дрона, але евакуювати його побратими не захотіли.

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Деталями й кадрами з фронту 5 травня поділилась пресслужба харківського добровольчого підрозділу "Гострі картузи".

"На цьому відео прекрасно все", — підкреслили військові.

Вони зазначили "блискавичний та неймовірно точний скид з дрона", здійснений по цілі, що швидко рухалась. Цією ціллю був добре екіпірований бойовик ЗС РФ.

"По його формі, амуніції та його поведінці видно, що це добре підготовлений штурмовик який їхав вбивати наших військових", — зауважили у "Гострих картузах".

Однак "найцікавіше" відбувалося вже після успішного ураження, і це зафіксував дрон, який запустили для дорозвідки. Вже за 10 хвилин після удару мотоцикл, на якому рухався окупант, забрали й сховали. Однак сам поранений залишився там, де й був.

"Тобто для орків (у цьому контексті йдеться про ЗС РФ — ред.) евакуація мотоцикла виявилась важливіша ніж порятунок свого підбитого товариша. Ось так росіяни своїх не кидають, хоча, можливо, новенький мотоцикл виявився більш своїм ніж поранений", — підсумували у підрозділі.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, в районі селища Тьоткіно у Курській області РФ точаться бої. Повідомлялось вже про дві хвилі наступу ЗСУ, до операції нібито також залучені бійці РДК. Український боєць заявив про створення "мінікотла" на ворожій території.

Речник 118-ї ОМБр Дмитро Пелих заявив, що російські окупанти провалили на Оріхівському напрямку механізовані атаки, для яких збирали людей два дні. Танки під прикриттям БМП розбили ще до того, як вони наблизились до позицій.