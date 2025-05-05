Не видно в тепловизор: водолаз ВС РФ пытался проникнуть в украинский тыл (видео)

Россияне применяют водолазов для штурмов украинских позиций на одном из направлений фронта. Нацгвардейцы ликвидировали сбросом с дрона оккупанта в гидрокостюме, который пересек водную преграду, чтобы попасть в украинский тыл.

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Видео опубликовало вечером 4 мая подразделение Национальной гвардии Украины "Острые козырьки".

По словам нацгвардейцев, россияне используют для штурмов целые водолазные группы. Бойцы подразделения смогли "поймать" на камеру беспилотника оккупанта в водолазном костюме и бронежилете, который преодолел реку, чтобы добраться до тыла — однако его заметили и ликвидировали с дрона украинские операторы.

В "Острых козырьках" отметили, что водолазов под водой не видно не только невооруженным глазом, но и в тепловизор, поэтому отследить их передвижение непросто.

"Поэтому сегодня поймали хорошего карасика", — сказали в подразделении.

Также нацгвардейцы отметили, что по водоемам к украинскому тылу пробираются не обычные пехотинцы в гидрокостюмах, а специально подготовленные для этого бойцы.

Роль водолазов в ВС РФ

Обозреватели издания "Милитарный" предположили, что оккупанты прибегают к водолазным группам из-за проблем в логистике и транспортировке военных катерами и гидроциклами, которые становятся легкими мишенями для украинских FPV-дронов. По словам журналистов, российские командиры могут накапливать водолазов для дальнейших штурмов или использовать их для доставки еды и боеприпасов в герметичных контейнерах. Также водолазные группы могут проводить инженерную разведку для планирования десантных операций.

Напомним, командир беспилотных систем "Булава" 72 бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко 5 мая рассказал о тактике гонок россиян на Покровском направлении, когда к заданной цели добегает 1 из 10 штурмовиков.

В сети 3 мая опубликовали видео, на котором российские военные прорывались через противотанковый ров с лестницей.