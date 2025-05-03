Продолжали штурм: солдаты ВС РФ прорывались через противотанковый ров с лестницей (видео)

Российские оккупанты с помощью лестницы преодолели противотанковый ров, чтобы продолжить штурм вблизи поселка Котляровка.

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Соответствующее видео обнародовано в телеграм-канале "Хлопок".

"Оккупанты прорываются через противотанковый ров используя лестницу в районе н.п. Котляровка", — говорится в подписи к видео.

На самом видео видно, как несколько российских оккупантов спускаются в ров. В нем они используют лестницу для того, чтобы выбраться наверх, а после этого бегут через зеленое поле в направлении лесополосы.

Также видно, что по оккупантам начинает работать артиллерия, а рядом с ними падают и взрываются снаряды.

Напомним, 3 мая пресс-служба ГУР сообщила, что морской дрон Magura уничтожил российский истребитель Су-30.

В этот же день аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись на Покровском направлении.