Продовжували штурм: солдати ЗС РФ проривались через протитанковий рів з драбиною (відео)

Російські окупанти за допомогою драбини подолали протитанковий рів, щоб продовжити штурм поблизу селища Котлярівка.

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Відповідне відео оприлюднене в телеграм-каналі "Бавовна".

"Окупанти прориваються через протитанковий рів використовуючи драбину в районі н.п. Котлярівка", — йдеться у підписі до відео.

На самому відео видно, як кілька російських окупантів спускаються у рів. У ньому вони використовують драбину для того, щоб вибратись нагору, а після цього біжать через зелене поле у напрямку лісосмуги.

Також видно, що по окупантах починає працювати артилерія, а поряд з ними падають та вибухають снаряди.

Нагадаємо, 3 травня пресслужба ГУР повідомила, що морський дрон Magura знищив російський винищувач Су-30.

У цей же день аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися на Покровському напрямку.