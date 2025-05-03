Просунулися на Покровському напрямку: ЗС РФ мають успіхи на Донеччині, — DeepState

ЗС РФ мали успіхи біля кількох населених пунктів у Донецькій області. Окупантам вдалося просунутися на Покровському напрямку та біля села Тарасівка між Покровськом і Торецьком.

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Це відзначають аналітики DeepState на оновленій 3 квітня мапі війни в Україні.

Окупаційні війська, за даними DeepState, просунулися в районі селища Надіївка, сіл Богданівка та Андріївка на південний захід від Покровська, у бік кордону з Дніпропетровською областю.

Надіївка, Андріївка та Богданівка Донецької області станом на 3 травня Фото: скриншот

Також росіяни захопили територію в районі селища Шевченко біля Покровська.

Селище Шевченко на Покровському напрямку станом на 3 травня Фото: скриншот

Крім того, ворог просунувся на території навколо села Тарасівка, що розташоване між містами Покровськ і Торецьк.

Село Тарасівка між Покровськом і Торецьком станом на 3 травня Фото: скриншот

У Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8 ранку 3 травня повідомляли про зупинення 83 ворожих атак біля населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка на Покровському напрямку за минулу добу.

Ситуація на Покровському напрямку за даними генштабу на 3 травня

Щодо Торецького напрямку в генштабі відзвітували про вісім атак росіян у районах міста Торецьк та селищ Кримське, Дружба та Суха Балка.

Наступ ЗС РФ на Донбасі: що відомо

Аналітики DeepState 2 травня повідомляли, що ЗС РФ окупували Тарасівку на Донеччині та загалом активізували наступальні дії на напрямку Малинівка — Нова Полтавка — Новооленівка. Про те, що окупанти зайшли до південної частини Новооленівки, повідомляв також боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

Майор НГУ, офіцер секції планування бригади "Рубіж" НГУ Дмитро Кожубенко 2 травня розповідав, що російська армія наростила наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. За його словами, окупанти намагаються прорвати українську оборону після поліпшення погодних умов.

30 квітня у DeepState повідомляли про окупацію росіянами селища Суха Балка на Донеччині, а також просування ворога біля Костянтинополя, Дачного та в Торецьку.