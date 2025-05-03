Продвинулись на Покровском направлении: ВС РФ имеют успехи в Донецкой области, — DeepState

ВС РФ имели успехи возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Оккупантам удалось продвинуться на Покровском направлении и возле села Тарасовка между Покровском и Торецком.

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Это отмечают аналитики DeepState на обновленной 3 апреля карте войны в Украине.

Оккупационные войска, по данным DeepState, продвинулись в районе поселка Надиевка, сел Богдановка и Андреевка к юго-западу от Покровска, в сторону границы с Днепропетровской областью.

Надиевка, Андреевка и Богдановка Донецкой области по состоянию на 3 мая Фото: скриншот

Также россияне захватили территорию в районе поселка Шевченко возле Покровска.

Поселок Шевченко на Покровском направлении по состоянию на 3 мая Фото: скриншот

Кроме того, враг продвинулся на территории вокруг села Тарасовка, расположенного между городами Покровск и Торецк.

Село Тарасовка между Покровском и Торецком по состоянию на 3 мая Фото: скриншот

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 утра 3 мая сообщали об остановке 83 вражеских атак возле населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка на Покровском направлении за минувшие сутки.

Ситуация на Покровском направлении по данным генштаба на 3 мая

По Торецкому направлению в генштабе отчитались о восьми атаках россиян в районах города Торецк и поселков Крымское, Дружба и Сухая Балка.

Наступление ВС РФ на Донбассе: что известно

Аналитики DeepState 2 мая сообщали, что ВС РФ оккупировали Тарасовку в Донецкой области и в целом активизировали наступательные действия на направлении Малиновка — Новая Полтавка — Новооленевка. О том, что оккупанты зашли в южную часть Новооленовки, сообщал также боец Сил обороны с позывным "Мучной".

Майор НГУ, офицер секции планирования бригады "Рубеж" НГУ Дмитрий Кожубенко 2 мая рассказывал, что российская армия нарастила наступление на Лимано-Купянском направлении. По его словам, оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону после улучшения погодных условий.

30 апреля в DeepState сообщали об оккупации россиянами поселка Сухая Балка в Донецкой области, а также продвижение врага возле Константинополя, Дачного и в Торецке.