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ВС РФ оккупировали Сухую Балку в Донецкой области, — DeepState (карта)
Российские войска оккупировали поселок Сухая Балка, Бахмутского района Донецкой области.
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Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг оккупировал Сухую Балку", — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Сейчас Сухая Балка обозначена красным цветом, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют оккупанты.
Кроме того, по данным DeepState, ВС РФ продвинулись возле Константинополя, Дачного и в Торецке.
Напомним, 28 апреля ВС РФ оккупировали поселок Надеевка Покровского района Донецкой области.
26 апреля аналитики DeepState сообщили, что россияне солгали, что полностью вытеснили ВСУ с Курщины.