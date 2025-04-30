ВС РФ оккупировали Сухую Балку в Донецкой области, — DeepState (карта)

Российские войска оккупировали поселок Сухая Балка, Бахмутского района Донецкой области.

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Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Сухую Балку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Сейчас Сухая Балка обозначена красным цветом, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют оккупанты.

Сухая Балка на карте Фото: скриншот

Кроме того, по данным DeepState, ВС РФ продвинулись возле Константинополя, Дачного и в Торецке.

Напомним, 28 апреля ВС РФ оккупировали поселок Надеевка Покровского района Донецкой области.

26 апреля аналитики DeepState сообщили, что россияне солгали, что полностью вытеснили ВСУ с Курщины.