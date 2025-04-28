Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВС РФ оккупировали еще один поселок в Донецкой области, — DeepState (карта)

ВС РФ
Фото: Из открытых источников | ВС РФ (иллюстративное фото)

Российские войска оккупировали поселок Надиевка Покровского района Донецкой области.

Related video

Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Надиевку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Сейчас Надиевка обозначена красным цветом, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют оккупанты.

Надиевка на карте Fullscreen
Надиевка на карте
Фото: Скриншот

Напомним, 26 апреля аналитики DeepState сообщили, что россияне солгали, что полностью вытеснили ВСУ с Курщины.

25 апреля ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись еще около двух.