ВС РФ оккупировали еще один поселок в Донецкой области, — DeepState (карта)

Российские войска оккупировали поселок Надиевка Покровского района Донецкой области.

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Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Надиевку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Сейчас Надиевка обозначена красным цветом, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют оккупанты.

Надиевка на карте Фото: Скриншот

Напомним, 26 апреля аналитики DeepState сообщили, что россияне солгали, что полностью вытеснили ВСУ с Курщины.

25 апреля ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись еще около двух.