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ВС РФ оккупировали еще один поселок в Донецкой области, — DeepState (карта)
Российские войска оккупировали поселок Надиевка Покровского района Донецкой области.
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Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг оккупировал Надиевку", — говорится в сообщении.
Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Сейчас Надиевка обозначена красным цветом, что означает, что контроль над этим населенным пунктом осуществляют оккупанты.
Напомним, 26 апреля аналитики DeepState сообщили, что россияне солгали, что полностью вытеснили ВСУ с Курщины.
25 апреля ВС РФ оккупировали село в Донецкой области и продвинулись еще около двух.