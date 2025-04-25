ВС РФ имели успехи на фронте: оккупировали село в Донецкой области и продвинулись около двух, — DeepState (карта)

Российская армия оккупировала село Калиново на Покровском направлении, а также смогла продвинуться возле двух населенных пунктов на этом же направлении. Россияне не прекращают штурмовать позиции ВСУ: на Покровском направлении одна из самых горячих ситуаций на всей линии фронта, где за прошедшие сутки враг более 50 раз пытался прорвать оборону.

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Об актуальных новостях с фронта российско-украинской войны рассказали аналитики проекта DeepState в вечерней сводке 24 апреля.

Отмечается, что ВС РФ захватили село Калиново Покровского района Донецкой области. Перед этим аналитики предупреждали, что россияне готовятся к "натиску", закрепляясь в районе села и заводя туда пехоту.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий DeepState.

Скриншот DeepState | ситуация в Калиновом

Также ВС РФ продвинулись вблизи села Тарасовка и Березовка. Населенные пункты расположены на одном направлении, неподалеку друг от друга, в пределах Константиновского района Донецкой области.

Скриншот DeepState | ситуация в Березовке и Тарасовке

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ о Покровском направлении

По данным Генштаба ВСУ о ситуации на фронте за прошедшие сутки, 24 апреля, ВС РФ продолжают давить на Покровском направлении. Россияне не оставляют попыток штурмовать позиции украинских защитников — всего в течение суток враг совершил 51 попытку прорвать украинскую оборону в районе 14 населенных пунктов.

Также ВС РФ атаковали в направлении 7 населенных пунктов, в частности в направлении Покровска.

В то же время российская армия продолжает нести существенные потери на Покровском направлении.

"Сегодня на этом направлении было обезврежено 216 оккупантов, 109 из них — безвозвратно", — говорится в сводке Генштаба.

Кроме живой силы, ВС РФ теряют на Покровском направлении немало техники. Только за минувшие сутки по меньшей мере 12 единиц автомобильной техники уничтожили военные ВСУ. Среди потерь также антенны БпЛА, наблюдательные комплексы и спутниковый терминал.

Напомним, 24 апреля военные показали, как солдаты ВС РФ подорвались на минах возле Покровска.

Также 23 апреля военный рассказал, что в рядах ВС РФ увеличилось количество иностранных наемников: там ВСУ удалось взять в плен наемника, который может быть гражданином Мексики или Индии.