"Готовятся к натиску": ВС РФ закрепляются в Калиновом и заводят туда пехоту, — DeepState
Российские оккупационные войска заводят личный состав в село Калиново Краматорского района Донецкой области и готовятся к натиску в сторону других населенных пунктов.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Противник продолжает закрепляться в селе, заводит туда пехоту, настраивает логистику и связь, а также готовится к натиску в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку", — говорится в сообщении.
Аналитики отметили, что со слов военнослужащих на данном участке продолжается засилье вражеских дронов.
"Приехали вражеские экипажи, которые до этого участвовали в боях на Курщине. Ка*апы пытаются выбить логистику и уже спокойно долетают до самой Константиновки", — отметили в DeepState.
ВСУ отбросили врага в Удачном
Также аналитики DeepState подчеркнули, что украинская армия отбросила ВС РФ в Удачном. В качестве подтверждения эксперты внесли изменения в карту боевых действий.
В то же время в DeepState сообщили, что вражеские войска продвинулись в Сухой Балке и возле Нового.
Напомним, 17 апреля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ имели успехи в Донецкой области.
16 апреля сообщалось, что ВСУ восстановили позиции на двух направлениях, а ВС РФ имели успехи у нескольких населенных пунктов.