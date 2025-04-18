"Готовятся к натиску": ВС РФ закрепляются в Калиновом и заводят туда пехоту, — DeepState

Российские оккупационные войска заводят личный состав в село Калиново Краматорского района Донецкой области и готовятся к натиску в сторону других населенных пунктов.

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Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Противник продолжает закрепляться в селе, заводит туда пехоту, настраивает логистику и связь, а также готовится к натиску в сторону Старой Николаевки и трассы на Константиновку", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что со слов военнослужащих на данном участке продолжается засилье вражеских дронов.

"Приехали вражеские экипажи, которые до этого участвовали в боях на Курщине. Ка*апы пытаются выбить логистику и уже спокойно долетают до самой Константиновки", — отметили в DeepState.

ВСУ отбросили врага в Удачном

Также аналитики DeepState подчеркнули, что украинская армия отбросила ВС РФ в Удачном. В качестве подтверждения эксперты внесли изменения в карту боевых действий.

ВСУ отбросили российские войска в Удачном Фото: скриншот

В то же время в DeepState сообщили, что вражеские войска продвинулись в Сухой Балке и возле Нового.

Напомним, 17 апреля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ имели успехи в Донецкой области.

16 апреля сообщалось, что ВСУ восстановили позиции на двух направлениях, а ВС РФ имели успехи у нескольких населенных пунктов.