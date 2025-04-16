ВСУ восстановили позиции на двух направлениях, а ВС РФ имели успехи возле нескольких пунктов, — DeepState (карта)

Украинским защитникам удалось восстановить позиции на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время на Покровском направлении ситуация остается напряженной — враг продвинулся в районе двух населенных пунктов и за прошедшие сутки пытался осуществить 16 штурмов позиций ВСУ, как рапортовали в Генштабе.

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Об актуальной ситуации на фронте рассказали аналитики проекта DeepState в своей сводке 15 апреля.

"Силы обороны восстановили позиции у Возрождения и Днепроэнергии", — говорится в сообщении.

Село Возрождение расположено в Покровском районе Донецкой области (Покровское направление). На карте видно, что оно расположено к югу от районного центра, всего в 3 километрах от Покровска.

Днепроэнергия — село в Великоновоселковском районе Донецкой области (Новопавловское направление). Восстановление позиций украинских защитников можно увидеть на онлайн-карте боевых действий проекта DeepState.

Скриншот карты DeepState | ситуация возле Возрождения Скриншот карты DeepState | ситуация возле Днепроэнергии

Зато ВС РФ имели успехи в районе двух населенных пунктов на Покровском направлении.

"Враг продвинулся возле Надеждовки и Сухой Балки", — отмечают аналитики DeepState.

Надеждовка — село в Покровском районе Донецкой области. Сухая Балка расположена в Торецкой городской общине Бахмутского района.

Скриншот карты DeepState | ситуация возле Надиевки Скриншот карты DeepState | ситуация возле Сухой Балки

В то же время аналитики сообщали днем 15 апреля о том, что общая динамика штурмовых действий изменилась.

"Согласно последним данным ГШ ВСУ, количество штурмовых действий начало падать, что связано с большими потерями в живой силе, которые понес противник в конце марта и в начале апреля", — отметили в DeepState.

Ситуация на фронте: последние сводки Генштаба ВСУ

В вечерней сводке Генштаба в Facebook-странице ведомства за 15 апреля отмечают, что в течение суток на фронте произошло 87 боевых столкновений. Больше всего штурмовых действий ВС РФ проводили на Покровском направлении, где россияне совершили всего 16 попыток продвинуться в направлении десяти населенных пунктов за прошедшие сутки.

Зато ВСУ дают отпор противнику. На этом направлении у россиян много потерь, как отметили в ведомстве.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 200 оккупантов, из них 99 — безвозвратно", — сообщают в Генштабе ВСУ.

Также довольно напряженной остается ситуация в Курской области РФ, где российская армия осуществила 358 артиллерийских обстрелов позиций ВСУ. Всего там в течение суток произошло 11 боев.

Напомним, ранее Фокус узнавал о новых украинских дронах, которые Минобороны допустило к эксплуатации. Об этом стало известно 15 апреля.

Также Наев сообщил об освобождении села в Донецкой области 15 апреля.