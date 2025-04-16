ЗСУ відновили позиції на двох напрямках, а ЗС РФ мали успіхи біля кількох населених пунктів, — DeepState (мапа)

Українським оборонцям вдалося відновити позиції на Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою — ворог просунувся у районі двох населених пунктів і упродовж минулої доби намагався здійснити 16 штурмів позицій ЗСУ, як рапортували у Генштабі.

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Про актуальну ситуацію на фронті розповіли аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні 15 квітня.

"Сили оборони відновили позиції біля Відродження та Дніпроенергії", — йдеться у повідомленні.

Село Відродження розташоване у Покровському районі на Донеччині (Покровський напрямок). На мапі видно, що воно розташоване на південь від районного центру, всього за 3 кілометри від Покровська.

Дніпроенергія — село у Великоновосілківському районі Донецької області (Новопавлівський напрямок). Відновлення позицій українських оборонців можна побачити на онлайн-мапі бойових дій проєкту DeepState.

Скріншот мапи DeepState | ситуація біля Відродження Скріншот мапи DeepState | ситуація біля Дніпроенергії

Натомість ЗС РФ мали успіхи у районі двох населених пунктів на Покровському напрямку.

"Ворог просунувся біля Надіївки та Сухої Балки", — зазначають аналітики DeepState.

Надіївка — село у Покровському районі на Донеччині. Суха Балка розташована у Торецькій міській громаді Бахмутського району.

Скріншот мапи DeepState | ситуація біля Надіївки Скріншот мапи DeepState | ситуація біля Сухої Балки

Водночас аналітики повідомляли вдень 15 квітня про те, що загальна динаміка штурмових дій змінилася.

"Згідно з останніми даними ГШ ЗСУ, кількість штурмових дій почала падати, що пов'язано з великими втратами у живій силі, які поніс противник у кінці березня та на початку квітня", — зазначили у DeepState.

Ситуація на фронті: останні зведення Генштабу ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу у Facebook-сторінці відомства за 15 квітня зазначають, що упродовж доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Чи не найбільше штурмових дій ЗС РФ проводили на Покровському напрямку, де росіяни здійснили загалом 16 спроб просунутися у напрямку десяти населених пунктів упродовж минулої доби.

Натомість ЗСУ дають відсіч противнику. На цьому напрямку у росіян багато втрат, як зазначили у відомстві.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 200 окупантів, з них 99 — безповоротно", — повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також доволі напруженою залишається ситуація у Курській області РФ, де російська армія здійснила 358 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ. Всього там упродовж доби відбулося 11 боїв.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався про нові українські дрони, які Міноборони допустило до експлуатації. Про це стало відомо 15 квітня.

Також Наєв повідомив про звільнення села у Донецькій області 15 квітня.