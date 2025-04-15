"Довели свою ефективність": Міноборони допустило до експлуатації нові українські БпЛА, — DeepState

Безпілотники В-1 українського виробництва пройшли кодифікацію Міністерством оборони України й відтепер допущені до експлуатації. Вони здатні тривалий час перебувати у повітрі та призначені ефективно знищувати живу силу противника, а також броньовану техніку. Окрім того, нові БпЛА можуть нести на собі боєприпаси різних типів.

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Про особливості нових українських ударних БпЛА розповіли аналітики проєкту DeepState 15 квітня.

"Черговий крок вперед для нашої армії. Надлегкі ударні БпЛА вже довели свою ефективність на полі бою", — йдеться у повідомленні.

Так аналітики описали новину від Міноборони про допущення дронів В-1.

Чим особливі нові українські дрони

Зазначається, що ці БпЛА мають низку переваг, які допоможуть українським оборонцям на полі бою. Серед них:

багатофункціональність: дрони можуть ефективно нищити як живу силу російської армії, так і броньовану техніку та транспортні засоби;

здатність ефективно діяти як на лінії фронту, так і в ближньому тилу ворога;

можливість упродовж тривалого часу перебувати у повітрі — у Міноборони пишуть, що дрони можуть перебувати у повітрі кілька годин;

безшумність та надлегкість — БпЛА В-1 обладнані малошумними потужними двигунами;

висока стійкість до ворожих РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби).

Окрім того, аналітики зазначають, що комплекси, з яких запускають українські дрони В-1, мають ще одну важливу особливість — мобільність.

"Важливою перевагою комплексу є його мобільність — оперативне розгортання та згортання дозволяє мінімізувати ризики для екіпажу", — зазначають у DeepState.

У Міноборони України також розповіли, що дрони В-1 мають здатність нести на собі боєприпаси різних типів.

Ефективність дронів на полі бою важко переоцінити. У АрміяInform 15 квітня розповіли, що українські БпЛА знищують до 65% живої сили ЗС РФ, а також забезпечують збереження життя військових ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ активно застосовують на фронті FPV-дрони, які допомагають нищити колони ЗС РФ. Зокрема таке відбувається на Сумському напрямку, через що російським військовим доводиться шукати способи протидії атакам. Про це стало відомо 15 квітня.

Водночас ЗС РФ також активно застосовують дрони на полі бою. Відомо, що на тимчасово окупованих українських територіях російська влада залучає до навчання щодо виробництва та керування БпЛА також українських дітей, про що Фокус дізнавався 15 квітня.