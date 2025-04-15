Українські БПЛА в Курській області "дістають" техніку ЗС РФ в "антидронових коридорах" (відео)

Росіяни облаштовують "антидронові коридори", щоб безпечно перекидати техніку для боїв у Курській області та на прикордонні. Попри це українським операторам FPV-дронів вдається обходити захист і знищувати ворожі колони.

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Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про "антидронові коридори" росіян. На відео з 4:13.

Ведуча попросила прокоментувати опубліковане 14 квітня 15-м мобільним прикордонним загоном "Сталевий Кордон" відео роботи операторів FPV-дронів, зокрема, по "антидроновому коридору" окупантів на Сумському напрямку.

Речник ДПСУ відповів, що українські підрозділи активно використовують ударні безпілотні літальні апарати, щоб знищувати противника зокрема й на території РФ, тому росіяни шукають способи протидіяти дроновим атакам.

"Цей "антидроновий коридор" знаходився в межах Курщини. Ворог облаштовує такі коридори, щоб унеможливити удари по техніці", — пояснив Андрій Демченко.

Він зазначив, що такі "коридори" мають оберігати російську військову техніку від повітряних засобів, якими українські бійці можуть "дотягнутися" до них на ворожій території, проте досвідчені оператори все одно знаходять спосіб завдати удару.

"Неодноразово наші хлопці, маючи вже досвід керування дронами, знищували техніку, яка навіть рухалася цими "коридорами", а також ті групи, які їх облаштовували. Тому фактично ми й надалі продовжуватимемо робити все можливе, щоб знищувати такі "коридори" та не дозволяти їх розширювати, аби ворог не міг так вільно пересувався своїм прикордонням поблизу нашого державного кордону", — сказав Демченко.

Відео роботи операторів FPV-дронів від 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон"

Бої в Курській області: що відомо

У Генеральному штабі Збройних сил України станом на 16:00 15 квітня повідомляли про чотири бої на Курському напрямку з початку доби, а за попередню добу на цій ділянці фронту відбулося 17 боєзіткнень.

В ніч на 15 квітня місцеві пабліки повідомляли, що російський Курськ атакували БПЛА, та публікували відео пожежі. Пресслужба уряду Курської області заявила, що один з дронів був споряджений сталевими кулями. Також російська влада стверджує, що внаслідок "цілеспрямованих ударів" зайнялися пожежі в кількох будинках та в Курську нібито загинула 85-річна жінка й постраждали 9 осіб.

Аналітики проєкту DeepState ввечері 12 квітня повідомляли, що ЗС РФ просунулись в Курській області та дістались кордону України, зменшивши площу плацдарму ЗСУ орієнтовно на понад 30%.