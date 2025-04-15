Украинские БПЛА в Курской области "достают" технику ВС РФ в "антидроновых коридорах" (видео)

Россияне обустраивают "антидроновые коридоры", чтобы безопасно перебрасывать технику для боев в Курской области и на границе. Несмотря на это украинским операторам FPV-дронов удается обходить защиту и уничтожать вражеские колонны.

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Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал об "антидронных коридорах" россиян. На видео с 4:13.

Ведущая попросила прокомментировать опубликованное 14 апреля 15-м мобильным пограничным отрядом "Стальной Граница" видео работы операторов FPV-дронов, в частности, по "антидроновому коридору" оккупантов на Сумском направлении.

Представитель ГПСУ ответил, что украинские подразделения активно используют ударные беспилотные летательные аппараты, чтобы уничтожать противника в том числе и на территории РФ, поэтому россияне ищут способы противодействовать дроновым атакам.

"Этот "антидроновый коридор" находился в пределах Курщины. Враг обустраивает такие коридоры, чтобы исключить удары по технике", — пояснил Андрей Демченко.

Он отметил, что такие "коридоры" должны оберегать российскую военную технику от воздушных средств, которыми украинские бойцы могут "дотянуться" до них на вражеской территории, однако опытные операторы все равно находят способ нанести удар.

"Неоднократно наши ребята, имея уже опыт управления дронами, уничтожали технику, которая даже двигалась по этим "коридорам", а также те группы, которые их обустраивали. Поэтому фактически мы и в дальнейшем будем продолжать делать все возможное, чтобы уничтожать такие "коридоры" и не позволять их расширять, чтобы враг не мог так свободно передвигался по своему приграничью вблизи нашей государственной границы", — сказал Демченко.

Видео работы операторов FPV-дронов от 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной Граница"

Бои в Курской области: что известно

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 15 апреля сообщали о четырех боях на Курском направлении с начала суток, а за предыдущие сутки на этом участке фронта произошло 17 боестолкновений.

В ночь на 15 апреля местные паблики сообщали, что российский Курск атаковали БПЛА, и публиковали видео пожара. Пресс-служба правительства Курской области заявила, что один из дронов был снаряжен стальными пулями. Также российские власти утверждают, что в результате "целенаправленных ударов" занялись пожары в нескольких домах и в Курске якобы погибла 85-летняя женщина и пострадали 9 человек.

Аналитики проекта DeepState вечером 12 апреля сообщали, что ВС РФ продвинулись в Курской области и добрались до границы Украины, уменьшив площадь плацдарма ВСУ ориентировочно более чем на 30%.