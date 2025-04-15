Росія активно залучає українських дітей в окупації до навчання щодо виробництва та керування БпЛА, — ISW

Російська влада запровадила навчальні програми для понад 10 000 підлітків у середніх школах по всій тимчасово окупованій території України. Також дітей молодшого віку Росія активно залучає до навчання щодо роботи з БпЛА і навіть влаштовує "турніри" з перегонів дронів, де беруть участь українські діти віком від 8 років.

Related video

Про російську спробу використовувати українських дітей у власних цілях розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті за 14 квітня.

"Росія використовує окуповану Україну для підтримки власної індустрії розробки та виробництва безпілотників", — йдеться у повідомленні.

До цього російська влада активно залучає дітей різного віку, стимулюючи їх шляхом перетворення процесу навчання в ігрову форму. Аналітики повідомляють, що у межах цієї програми Кремль проводить різноманітні дронові змагання за участю підлітків та молодших дітей по всій території України, яку РФ тимчасово контролює.

Також у ISW наводять приклад такого "конкурсу", який відбувся у тимчасово окупованому місті Скадовську Херсонської області: там РФ провела перший "турнір" з перегонів дронів у травні 2024 року, до якого залучила українських дітей віком від 8 до 14 років.

У Маріуполі, який також перебуває під окупацією Росії, влада відкрила в одній із місцевих шкіл "спеціальний інженерний клас". Там учні навчаються, як проєктувати та виготовляти безпілотники, які призначені для використання у російській армії.

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, такими діями Кремль намагається досягнути кількох цілей, зокрема:

мілітаризувати українських дітей;

підготувати українських дітей до майбутньої можливої служби у лавах російської армії;

підтримати внутрішню оборонно-промислову базу Росії.

Окрім того, аналітики Інституту вивчення війни виявили намагання окупаційної влади Росії збільшити народжуваність серед українців, що опинилися на тимчасово окупованих територіях. Такі дії Кремль здійснює з метою підкріплення власних незаконних претензій на власність тією територією України, яку ЗС РФ вдалося захопити.

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни повідомляли, що Росія експериментує з тактиками запуску "Шахедів" по Україні. Про це Фокус дізнавався 13 квітня.

15 квітня стало відомо також про просування ЗС РФ у Курській та Донецькій областях.