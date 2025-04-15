ЗС РФ мали успіхи у Курській області та на Донеччині: що відомо, — DeepState (мапа)

Російська армія просунулася у районі двох населених пунктів у Курській області Росії та у Донецькій області. Водночас на Курщині ЗС РФ продовжують активно атакувати позиції українських оборонців: за даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби росіяни здійснили 379 артилерійських обстрілів.

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Про актуальну ситуацію на фронті розповіли аналітики проєкту DeepState увечері 14 квітня.

"Ворог просунувся біля Гуєво та Роздольного", — йдеться у повідомленні.

Гуєво — село у Суджанському районі Курської області Росії, розташоване на південь від Суджі. Його ЗСУ взяли під контроль під час боїв на цьому напрямку 7 серпня 2024 року. Зараз же статус Гуєво на мапі аналітиків "невизначений", росіяни мали певні успіхи у просуванні поблизу села.

Скріншот мапи DeepState | ситуація біля Гуєво

Також росіяни просунулися на Новопавлівському напрямку, у районі села Роздольне у Великоновосілківському районі на Донеччині. Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі проєкту DeepState.

Скріншот мапи DeepState | ситуація біля Роздольного

Також аналітики повідомляють, що ЗС РФ намагаються вийти до околиць села Шевченко, що поблизу Великої Новосілки. Там оборонці фіксують масове застосування ворогом техніки та зазначають, що ЗС РФ активізувалися на цій ділянці. Переважно росіяни намагаються застосовувати техніку для підтримки піхоти чи її десантування у складі кількох осіб, однак трапляються і великі колони, як зазначають аналітики.

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У зведенні Генштабу, оприлюдненому увечері 14 березня у Facebook, йдеться про те, що всього упродовж доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнень. Російська армія все ще активна на Покровському напрямку, де українським оборонцям вдалося відбити 26 штурмових дій ЗС РФ. Водночас, попри активні штурмові дії, російська армія має суттєві втрати на цьому напрямку.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 350 окупантів, з них 166 — безповоротно", — рапортують у відомстві.

На Курському напрямку, де у ЗС РФ є просування, ворог активно атакує позиції оборонців та населені пункти.

"Ворог завдав 48 авіаційних ударів, скинувши 76 керованих бомб, та здійснив 379 артилерійських обстрілів", — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про просування російської армії у районі чотирьох населених пунктів. Про це стало відомо від аналітиків 14 квітня.

Також Фокус дізнавався, що російський FPV-дрон вперше атакував Запоріжжя та підірвав АЗС. Це відбулося 14 квітня.