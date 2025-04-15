ВС РФ имели успехи в Курской области и в Донецкой области: что известно, — DeepState (карта)

Российская армия продвинулась в районе двух населенных пунктов в Курской области России и в Донецкой области. В то же время на Курщине ВС РФ продолжают активно атаковать позиции украинских защитников: по данным Генштаба ВСУ, в течение суток россияне совершили 379 артиллерийских обстрелов.

Related video

Об актуальной ситуации на фронте рассказали аналитики проекта DeepState вечером 14 апреля.

"Враг продвинулся возле Гуево и Раздольного", — говорится в сообщении.

Гуево — село в Суджанском районе Курской области России, расположенное к югу от Суджи. Его ВСУ взяли под контроль во время боев на этом направлении 7 августа 2024 года. Сейчас же статус Гуево на карте аналитиков "неопределенный", россияне имели определенные успехи в продвижении вблизи села.

Скриншот карты DeepState | ситуация возле Гуево

Также россияне продвинулись на Новопавловском направлении, в районе села Раздольное в Великоновоселковском районе Донецкой области. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте проекта DeepState.

Скриншот карты DeepState | ситуация возле Раздольного

Также аналитики сообщают, что ВС РФ пытаются выйти к окраинам села Шевченко, что вблизи Великой Новоселки. Там защитники фиксируют массовое применение врагом техники и отмечают, что ВС РФ активизировались на этом участке. Преимущественно россияне пытаются применять технику для поддержки пехоты или ее десантирования в составе нескольких человек, однако случаются и большие колонны, как отмечают аналитики.

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

В сводке Генштаба, обнародованной вечером 14 марта в Facebook, говорится о том, что всего за сутки на фронте произошло 82 боевых столкновений. Российская армия все еще активна на Покровском направлении, где украинским защитникам удалось отразить 26 штурмовых действий ВС РФ. В то же время, несмотря на активные штурмовые действия, российская армия имеет существенные потери на этом направлении.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 350 оккупантов, из них 166 — безвозвратно", — рапортуют в ведомстве.

На Курском направлении, где у ВС РФ есть продвижение, враг активно атакует позиции защитников и населенные пункты.

"Враг нанес 48 авиационных ударов, сбросив 76 управляемых бомб, и совершил 379 артиллерийских обстрелов", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее Фокус сообщал о продвижении российской армии в районе четырех населенных пунктов. Об этом стало известно от аналитиков 14 апреля.

Также Фокус узнавал, что российский FPV-дрон впервые атаковал Запорожье и взорвал АЗС. Это произошло 14 апреля.