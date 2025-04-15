Россия активно привлекает украинских детей в оккупации к обучению по производству и управлению БпЛА, — ISW

Российские власти ввели учебные программы для более 10 000 подростков в средних школах по всей временно оккупированной территории Украины. Также детей младшего возраста Россия активно привлекает к обучению по работе с БпЛА и даже устраивает "турниры" по гонкам дронов, где участвуют украинские дети в возрасте от 8 лет.

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О российской попытке использовать украинских детей в собственных целях рассказали аналитики американского Института изучения войны в своем отчете за 14 апреля.

"Россия использует оккупированную Украину для поддержки собственной индустрии разработки и производства беспилотников", — говорится в сообщении.

К этому российские власти активно привлекают детей разного возраста, стимулируя их путем превращения процесса обучения в игровую форму. Аналитики сообщают, что в рамках этой программы Кремль проводит различные дроновые соревнования с участием подростков и младших детей по всей территории Украины, которую РФ временно контролирует.

Также в ISW приводят пример такого "конкурса", который состоялся во временно оккупированном городе Скадовске Херсонской области: там РФ провела первый "турнир" по гонкам дронов в мае 2024 года, к которому привлекла украинских детей в возрасте от 8 до 14 лет.

В Мариуполе, который также находится под оккупацией России, власти открыли в одной из местных школ "специальный инженерный класс". Там ученики учатся, как проектировать и изготавливать беспилотники, которые предназначены для использования в российской армии.

По оценке аналитиков Института изучения войны, такими действиями Кремль пытается достичь нескольких целей, в частности:

милитаризировать украинских детей;

подготовить украинских детей к будущей возможной службе в рядах российской армии;

поддержать внутреннюю оборонно-промышленную базу России.

Кроме того, аналитики Института изучения войны обнаружили попытки оккупационных властей России увеличить рождаемость среди украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях. Такие действия Кремль осуществляет с целью подкрепления собственных незаконных претензий на собственность той территорией Украины, которую ВС РФ удалось захватить.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны сообщали, что Россия экспериментирует с тактиками запуска "Шахедов" по Украине. Об этом Фокус узнавал 13 апреля.

15 апреля стало известно также о продвижении ВС РФ в Курской и Донецкой областях.